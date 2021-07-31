Türkiye Palandöken Belediyesi 12 taşınmazını satıyor

Palandöken Belediyesi 12 taşınmazını satıyor

Türkiye

Palandöken Belediyesi 12 taşınmazını satıyor

Palandöken Belediyesi'nden verilen ilana göre 12 adet taşınmazın satışı yapılacak. İlan.gov.tr üzerinden verilen ilanda satışın 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü yapılacağı belirtildi.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 17:43 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Palandöken Belediyesi 12 taşınmazını satacak. Belediyeden verilen bilgide ihalenin 10.08.2021 13:00'te Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleşeceği belirtildi.

Detaylı bilgi ise ilan sayfasında verildi.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.


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