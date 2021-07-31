Palandöken Belediyesi 12 taşınmazını satıyor
Palandöken Belediyesi'nden verilen ilana göre 12 adet taşınmazın satışı yapılacak. İlan.gov.tr üzerinden verilen ilanda satışın 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü yapılacağı belirtildi.
31 Temmuz 2021, Cumartesi 17:43 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Palandöken Belediyesi 12 taşınmazını satacak. Belediyeden verilen bilgide ihalenin 10.08.2021 13:00'te Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleşeceği belirtildi.
Detaylı bilgi ise ilan sayfasında verildi.
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