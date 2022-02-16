Türkiye Palandöken'de mest eden manzara! Gören telefona sarıldı

Palandöken'de mest eden manzara! Gören telefona sarıldı

Türkiye

Palandöken'de mest eden manzara! Gören telefona sarıldı

Erzurum Palandöken Dağı'nın zirvesinde kayak yapan yüzlerce kişi güneşin etrafında oluşan ve gökkuşağını andıran halka ile hayrete düştü.

16 Şubat 2022, Çarşamba 09:37 Son Güncelleme:
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Erzurum’da dün öğlen saatlerinde güneşin çevresinde oluşan halka görenleri kendine hayran bıraktı. 3200 rakımlı Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesinde kayak yapan yerli ve yabancı turistler, aniden güneş etrafında oluşan ve gökkuşağına benzeyen halkayı görünce telefonlarına sarıldı.


Kayak yapan herkesin kayağa mola vererek izlediği bu muhteşem doğa olayı hayran bıraktı. Telefonlarıyla o anları saniye saniye kaydeden kayakseverler, fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

İHA


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