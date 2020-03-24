Palandöken’deki kayak heyecanı sona erdi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye’de de etkisini gösteren corona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Palandöken Kayak Merkezi’nin kapatıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kararın devletin aldığı önlemler göz önünde bulundurularak vatandaşın sağlığı için alındığını belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İnanıyoruz ki aziz milletimiz, daha önce de zor durumların üstesinden nasıl geldiyse, bu durumun da üstesinden gelecektir. Sizlerden ricamız, bu süreçte devletimizin almış oldukları tüm kararlara uymak olacaktır. Bizler bir oldukça üstesinden gelinmeyecek hiçbir sorun yoktur.