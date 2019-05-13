Palermo, Serie C’ye düşürüldü

Serie B Ligi ekiplerinden Palermo, finansal düzensizlikler sebebiyle Serie C’ye düşürüldü.

Palermo, 10 Euro karşılığında merkezi Londra'da bulunan Mepal şirketine satılmıştı. Kulübün menfaatleri için söz konusu satış işleminin gerçekleştiğini vurgulayan kulüp sahibi Maurizio Zamparini, söz konusu şirketin 22,8 milyon Euro'ya ulaşan borçları ödemeyi taahhüt ettiğini, yeni stat ve antrenman tesisi yapımı için hazırlıklara başlayacağını ifade etmişti.

Dünya yıldızları foma giydi

Palermo'yu 2002'de satın alan Maurizio Zamparini, 30 yıllık aranın ardından 2004-05 sezonunda kulübü Serie A'ya taşımıştı. Palermo'da bir dönem Edinson Cavani, Paulo Dybala ve Javier Pastore gibi yıldız futbolcular forma giydi.