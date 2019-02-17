Paletli araç, buzun kırılmasıyla suya gömüldü

Olay, Karlıova’nın Kale göleti bölgesinde meydana geldi. Yüksek gerilim hattında bakım çalışması yapmak için bölgeye giden FEDAŞ’a ait paletli araç, yoğun karın içinde hareket halindeyken bir anda buzlanan bir noktada suya gömüldü.

Buzun kırılmasıyla suya gömülen paletli araçta bulunan 2 personel, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

BÖLGEYE KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Personeller, aracın suya battığı an da ön kapıyı açamadıklarını ve arka kapıya yönelerek bu kapıdan dışarı çıkmayı başardıklarını ifade etti.

Araçtan kurtarılan FEDAŞ personelleri, olayı yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. 2 gündür suya gömülen aracın kurtarılması için Elazığ’dan gönderilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl)(DHA)