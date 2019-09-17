Palu ailesi davasında gelişme

Kamuoyunda ‘Palu ailesi’ olarak da bilinen davanın 3’üncü duruşması Kocaeli Adliyesi’nde başladı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile avukatları katıldı. Aile üyeleri, geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına arka kapıdan alındı.

Sanıklardan Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'ı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından yargılanıyor.

İsa Palu ise kardeşi Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirilerek öldürülmesi suçuna yardım', 'Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak'la suçlanıyor.

Diğer sanıklar Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan Fatih Palu'nun ise Meryem Tahnal'ın Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirilerek öldürülmesi suçuna yardım' ve 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

'MERYEM'İN CESEDİ SAHİLDE BULUNACAK, EMİNİM'

Mahkemede verdiği savunmasında Meryem Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü sahilde bulunacağına emin olduğunu söyleyen Tuncer Ustael, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Meryem'in cesedi Tütünçiflik Sahili’nde bulunacak bundan eminim. H.Ş. isimli kişi dinlenmeden bu olaylar aydınlanmayacak" dedi.

'AKIL SAĞLIĞIMIZ YERİNDE DEĞİL'

Hava Palu ise psikolojilerinin bozuk olduğunu iddia ederek, "Bizim akıl sağlımız yerinde değil. 2009’da yapılan soruşturmalarda bu hususlar gündeme geldi. Bunların yeniden araştırılmasını talep ediyorum. Akıl sağlığımız yerinde olmadığı için dava doğru bir şekilde ilerlemiyor" diye ifade verdi.

Hava Palu, İsa Palu, Ayşe Palu ve Fatih Palu’nun avukatı Alper Bayrak yaptığı savunmada, cesedin ortada olmadığından ölüm şeklinin belirlenmediğini söyleyerek, "Cesedin bulunduğu alanda coğrafi değişiklik olduğuna dair somut bir delil dosyada bulunmamaktadır. Dosyadaki deliller tutukluluk için yeterli değildir. Ölüm saati ve ölüm nedeni tam olarak belli değildir. Müvekkillerim doktor değillerdir. Ölüm nedeni ve saatini tam olarak bilemezler. Meryem’in battaniyeye sarılı olduğu yerde ölü olup olmadığı belli değildir. Meryem’in gömülmesi olayına karışmamışlardır" diye konuştu.

Avukat Bayrak, ayrıca Tuncer Ustael hakkında narsist kişilik bozukluğu raporu alınmasını talep ederek, "Bu hastalığa sahip olan insanlar etraflarındaki insanlardan kendilerini güçlü zanneder ve onların üzerinden hüküm kurarlar. Bu sebeple Tuncer Ustael hakkında rapor alınmasını istiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, Meryem Tahnal'ın çocukları R.T.T. ve Ş.H.’nin tanık olarak dinlenme talebine cevabın gelmemesi ve Tuncer Ustael için narsist kişilik bozukluğu, tüm aile için de yeniden akıl sağlığı raporu istemesi nedeniyle davayı 21 Kasım’a erteledi.

DHA