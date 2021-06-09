Türkiye Palu ailesi davasında yeni gelişme! Tuncer Ustael suçlamaları yine kabul etmedi

Palu ailesi davasında yeni gelişme! Tuncer Ustael suçlamaları yine kabul etmedi

Türkiye

Palu ailesi davasında yeni gelişme! Tuncer Ustael suçlamaları yine kabul etmedi

Kocaeli'de görülen Palu ailesi davasında 5 kişinin ceza aldığı kararın Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından usul hatası nedeniyle bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Tuncer Ustael, suçlamaları kabul etmedi.

09 Haziran 2021, Çarşamba 18:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kocaeli'de 13 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike Tahnal'ın (8) kaybolması ile başlayan soruşturmanın ardından Palu ailesinden 5 kişinin ceza aldığı davanın kararı, bir üst mahkeme olan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi tarafından usul hatası nedeniyle bozuldu.

Palu ailesinin üyeleri, yeniden yargılanmaya başlandı. Bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ayşe Palu, Emine Ustael, İsa Palu ve Tuncer Ustael cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılırken, tutuksuz sanıklar Hava Palu ve Fatih Palu ile avukatlar salonda hazır bulundu.

Daha önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuncer Ustael, savunmasında, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Avukatımın ve eşim Emine'nin beyanlarına katılıyorum. Maktulün öldüğü anda ne ben ne eşim oradaydık. Diğer sanıklar orada bulunuyordu. Ben ölüm anında yoktum. Ancak, daha sonra maktulü ölü olarak gördüm. Buna dair daha önceki ifadelerimi sunmuştum. Maktul 20 Aralık 2008 değil, 19 Kasım 2008 tarihi saat 11.00 ile 11.40 arasında ölmüştür" dedi.

Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 7 Eylül tarihine erteledi.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli) (DHA)

İlgili Haberler
Palu ailesi davasında yeni gelişme! Korkunç iddiaların ardından harekete geçildi...Son dakika: 'Palu ailesi' davasında yeni gelişme!


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kapı aralığında kritik görüşme…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Avantaj
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Depremin faturası çok ağır olacak
Hakan Çelik
Murat Çelik
Marmara Denizi'ni kurtarmak
Murat Çelik
Banu Şen
Savunma sanayisinin kalbi yeni turizm cenneti Kırıkkale
Banu Şen
Şirin Sever
Anneyle travmalarınız hayatınızı yönetir!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 9 Haziran 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı