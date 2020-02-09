Pamela Anderson ile Jon Peters ayrılığının perde arkası

Kanadalı oyuncu Pamela Anderson (52), ABD’li yapımcı Jon Peters (74) ile evlendikten sadece 12 gün sonra ayrıldıklarını duyurmuştu.

Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

Peters, Kanada’da yaşayan Anderson’a “74 yaşında uluslararası bir macera yaşamak değil, sakin bir hayat istiyorum. Yeni filmimde oynama anlaşmamız hâlâ geçerli. Lütfen beni affet” diyerek mesaj gönderdi. Anderson’ın yanıtı ise “Seni affediyorum” yazıp bir öpücük emojisi göndermek oldu. Çiftin evliliği geçersiz sayıldı.

30 yıl önce de birliktelerdi

Yakın zamana kadar eski sevgilisinden dayak yediğini açıklayan ve raporlarını basına sunan oyuncu, 74 yaşındaki Peters ile bundan 30 yıl önce de birlikteydi.