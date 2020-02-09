Pamela Anderson ile Jon Peters ayrılığının perde arkası
Pamela Anderson, yapımcı Jon Peters ile Malibu Kaliforniya'da düzenlenen özel bir törenle dünyaevine girmişti. Evlilik, Peters’ın beşinci, Anderson’ın üçüncü evliliğiydi.
09 Şubat 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Kanadalı oyuncu Pamela Anderson (52), ABD’li yapımcı Jon Peters (74) ile evlendikten sadece 12 gün sonra ayrıldıklarını duyurmuştu.
Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı
Peters, Kanada’da yaşayan Anderson’a “74 yaşında uluslararası bir macera yaşamak değil, sakin bir hayat istiyorum. Yeni filmimde oynama anlaşmamız hâlâ geçerli. Lütfen beni affet” diyerek mesaj gönderdi. Anderson’ın yanıtı ise “Seni affediyorum” yazıp bir öpücük emojisi göndermek oldu. Çiftin evliliği geçersiz sayıldı.
30 yıl önce de birliktelerdi
Yakın zamana kadar eski sevgilisinden dayak yediğini açıklayan ve raporlarını basına sunan oyuncu, 74 yaşındaki Peters ile bundan 30 yıl önce de birlikteydi.