Pamela Anderson ile Jon Peters evlendi
Bir döneme damgasını vuran oyuncu Pamela Anderson, yapımcı Jon Peters ile pazartesi günü Malibu Kaliforniya'da düzenlenen özel bir törenle dünyaevine girdi.
Ünlü oyuncu Pamela Anderson, herkesi şaşırttı. Pamela Anderson, 'Batman', 'A Star is Born' gibi filmlerin yapımcısı Jon Peters ile evlendi.
30 yıl önce de birlikteydi
Yakın zamana kadar eski sevgilisinden dayak yediğini açıklayan ve raporlarını basına sunan oyuncu, 74 yaşındaki Peters ile bundan 30 yıl önce de birlikteydi. Evlilik, Peters’ın beşinci, Anderson’ın üçüncü evliliği…
Haberin fotoğrafları için tıklayınPamela Anderson, gördüğü şiddettin detaylarını anlattı