Pamela Anderson ile Jon Peters evlendi

Ünlü oyuncu Pamela Anderson, herkesi şaşırttı. Pamela Anderson, 'Batman', 'A Star is Born' gibi filmlerin yapımcısı Jon Peters ile evlendi.

30 yıl önce de birlikteydi

Yakın zamana kadar eski sevgilisinden dayak yediğini açıklayan ve raporlarını basına sunan oyuncu, 74 yaşındaki Peters ile bundan 30 yıl önce de birlikteydi. Evlilik, Peters’ın beşinci, Anderson’ın üçüncü evliliği…





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