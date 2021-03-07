Pamela Anderson köklerine dönüyor!

Bir süre önce korumalığını yaptığı ileri sürülen inşaat işçisi Dan Hayhurst ile beşinci evliliği yapan Kanadalı yıldız Pamela Anderson, "artık köklerime dönme zamanı" diyerek Malibu'daki evini satışa çıkardı.

14.9 MİLYON DOLAR İSTİYOR

Kentin prestijli bir bölgesi olan Colony'de bulunan evi için Anderson'ın istediği fiyat ise 14.9 milyon dolar (yaklaşık 113 milyon TL).

53 yaşındaki Pamela Anderson'ın dört yatak odalı evinin tasarımı, mimar Philip Vertoch'ın imzasını taşıyor. Pamela Anderson "Köklerime dönme zamanı geldi. Aşığım ve yakın zamanda evlendim" diyerek uzun süredir yaşadığı Malibu'dan ayrılık kararının ardında yatan nedeni açıkladı.

GÖZLERDEN UZAK

Anderson'ın geride bırakmak istediği hayatının bir parçası olan Malibu'daki bu ev, büyük bir bahçenin içinde ve gözlerden uzak. Ayrıca ana yapıya ek olarak bir de konuk evi bulunuyor. Şöminesi bulunan bir teras, yüzme havuzu ve spa da evin sahip olduğu olanaklar arasında.

Pamela Anderson, daha önce People dergisine verdiği bir röportajda bu evin en çok sevdiği bölümünün yatak odası olduğunu söylemişti. Kendine özel bir banyosu olan bu odanın, evin en temiz yeri olduğunu da ifade etmişti.