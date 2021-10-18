Pamuk fiyatları 18 Ekim 2021: Pamuk fiyatları ne kadar?

Pamuk fiyatları sadece yurt içi değil yurt dışı kaynaklı olarak da değişiklik gösteriyor. Uluslararası piyasalarda yaşanan hareketlilikle pamuk fiyatları sadece ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 8 oranında artış gösterirken, yıl başından bu yana yüzde 47 oranında bir artışa ulaştı. İşte, 18 Ekim 2021 pamuk fiyatları…

18 EKİM 2021 PAMUK FİYATLARI

Pamuk fiyatlarındaki sert yükseliş, ev tekstilinden kıyafete kadar pek çok ürünün fiyatında da etkili olacak. Tekstil sanayiinin en önemli hammaddelerinden olan pamuğun fiyatı, 2021 yılı içerisinde yüzde 47 oranında artış gösterdi.

Eylül ayında yüzde 14 oranında değer kazanan pamuk, ekim ayının ilk haftasında bir önceki aya göre, yüzde 8 oranında yükselmişti.

Yapılan istatistiklere göre, pamuk fiyatlarında 2020 Ekim ayı ile 2021 ekim ayı arasındaki fark ise yüzde 70’i buldu. Çukurova bölgesine getirdiği gelir ile beyaz altın olarak nitelendirilen pamuğun fiyatı da pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor.

18 Ekim Pazartesi günü pamuğu fiyatı ise 107,33 TL oldu.

Geçtiğimiz hafta 103 TL seviyelerinde işlem gören pamuk fiyatları, yeni haftaya rekor bir yükselişle başladı. Gün içinde 108 TL’ye çıkan pamuğun fiyatı piyasaların kapanmasına yakın 107 TL seviyelerine geriledi.