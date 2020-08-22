Yumuşacık pamuk poğaça tarifi

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Pamuk poğaça tarifi

Pamuk poğaça malzemeleri

1 paket yaş maya

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

Yarım çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su

Aldığı kadar un

Üzeri için

1 yumurta sarısı

Çörek otu

Pamuk poğaça yapılışı

Ilık süte mayayı ekleyip karıştırarak eritin. Ayçiçek yağı, şeker, tuz, ılık su ve aldığı kadar unu ekleyip yoğurun. Yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlayın. Elinizle çay tabağı büyüklüğünde açtığınız hamurların içine dilediğiniz iç malzemeyi paylaştırıp kapatın. Yağlanmış tepsiye dizin. En az 1 saat ılık ortamda mayalanarak kabarmaları için bekletin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Ilık servis yapın.