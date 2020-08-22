Yumuşacık pamuk poğaça tarifi
Yerken kendinizi kaybedeceğiniz pamuk poğaça tarifi ile lezzetli sofralar hazırlayabilirsiniz. Sevdiklerinize hazırlamak için pamuk poğaça tarifi arıyor ya da pamuk poğaça tarifi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pamuk poğaça tarifi için "Pamuk poğaça tarifi, pamuk poğaça nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
22 Ağustos 2020, Cumartesi 11:10 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız, misafirlerinizin tarifini merak edeceği pamuk poğaça tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için pamuk poğaça tarifi arıyor ya da pamuk poğaça tarifi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pamuk poğaça tarifi için "Pamuk poğaça tarifi, pamuk poğaça nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Pamuk poğaça tarifi
Pamuk poğaça malzemeleri
- 1 paket yaş maya
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı ayçiçek yağı
- Yarım çay bardağı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 su bardağı ılık su
- Aldığı kadar un
Üzeri için
- 1 yumurta sarısı
- Çörek otu
Ilık süte mayayı ekleyip karıştırarak eritin. Ayçiçek yağı, şeker, tuz, ılık su ve aldığı kadar unu ekleyip yoğurun. Yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlayın. Elinizle çay tabağı büyüklüğünde açtığınız hamurların içine dilediğiniz iç malzemeyi paylaştırıp kapatın. Yağlanmış tepsiye dizin. En az 1 saat ılık ortamda mayalanarak kabarmaları için bekletin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Ilık servis yapın.