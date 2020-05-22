Pamukkale Üniversitesi 253 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Bugün (22 Mayıs) tarihinde açılan ilan, 10 gün süreyle geçerli olacak. Başvurular yalnızca online olarak yapılacak; şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

www.pau.edu.tr adresinden yapılacak olan başvurunun sonuçları, başvuru bitiş tarihinden sonraki 15 gün içerisinde aynı adresten ilan edilecek.

İlanın genel şartları ve hemşire haricinde alınacak personeller ise ilan detayların belirtildi.



