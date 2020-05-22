Pamukkale Üniversitesi 253 sözleşmeli sağlık personeli alıyor! İşte alımın şartları ve detayları
Pamukkale Üniversitesi 253 sözleşmeli sağlık personeli almak için ilan açtı. 184 tanesi hemşire olmak üzere 253 sözleşmeli personel alacak olan Pamukkale Üniversitesi'nin ilanının detayları şöyle.
22 Mayıs 2020, Cuma 18:42 Son Güncelleme:
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Pamukkale Üniversitesi 253 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Bugün (22 Mayıs) tarihinde açılan ilan, 10 gün süreyle geçerli olacak. Başvurular yalnızca online olarak yapılacak; şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
www.pau.edu.tr adresinden yapılacak olan başvurunun sonuçları, başvuru bitiş tarihinden sonraki 15 gün içerisinde aynı adresten ilan edilecek.
İlanın genel şartları ve hemşire haricinde alınacak personeller ise ilan detayların belirtildi.