Pamukkale Üniversitesi, 3 kazı çalışmasıyla ilk sırada

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle arkeolojik kazıların 12 ay boyunca yapılabilmesi için hazırlanan projenin tanıtım toplantısı Bakanlık bünyesindeki opera ve bale binasında yapıldı. Bakanlık tarafından sağlanacak ve işçi ile uzman giderlerinin karşılanmasında kullanılacak olan her proje için yaklaşık 1 milyon liralık desteği kapsayan protokol, kazı başkanları ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldıkları törenle imzalandı.

Bakanlık tarafından desteklenen 20 kazı noktası arasında PAÜ sorumluluğunda yürütülen, kazı başkanlığını PAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman’ın yaptığı Tripolis Antik Kenti; PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt’ün kazı başkanlığını yaptığı Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia-Lagina Antik Kenti ve PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şimşek’in kazı başkanlığını yaptığı Laodikya Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları bulunuyor. İmzalanan protokol çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenecek kazı çalışmaları içinde PAÜ, yürüttüğü 3 kazı çalışması ile en fazla kazı çalışmasıyla desteklenen üniversite oldu.

'GURUR KAYNAĞI OLDU'

PAÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Laodikya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof.Dr. Celal Şimşek, yaptığı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca desteklenecek 20 kazı çalışması içinde Pamukkale Üniversitesi tarafından yürütülen 3 kazı çalışmasının birden yer alıyor olması, üniversitemizin adını ulusal ve uluslararası düzeyde daha fazla duyuracak olması bizler için ayrıca bir gurur kaynağı olmuştur" dedi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)



