Türkiye Pamukkale Üniversitesi 57 öğretim üyesi alacak

Pamukkale Üniversitesi 57 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Pamukkale Üniversitesi 57 öğretim üyesi alacak

Pamukkale Üniversitesi 57 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi ise 01.10.2021 olarak açıklandı.

17 Eylül 2021, Cuma 16:22 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Pamukkale Üniversitesi 57 öğretim üyesi alımı yapacak. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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