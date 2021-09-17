Pamukkale Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Pamukkale Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alımı yapacak. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır" denildi.

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