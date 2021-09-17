Türkiye Pamukkale Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak

Pamukkale Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Pamukkale Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak

Pamukkale Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 01.10.2021 olarak açıklandı.

17 Eylül 2021, Cuma 16:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Pamukkale Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alımı yapacak. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır" denildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Aşı, İngiltere ve kış
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalif medyaya 'demokrasi baharı' beklerken…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Hayırdır
Rauf Tamer
Şirin Sever
İkisinin arasındaki fark
Şirin Sever
Hakan Çelik
Çalışmalarıyla takdir kazandılar
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Türkiye'nin verisi emin ellerde
Murat Gülderen
Banu Şen
Başkent'ten yükselen lale diyarı: Sincan
Banu Şen
Erkut Can
Dünya yıldızları Türkiye’ye koştu
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Van Gölü'nde korkunç manzara!