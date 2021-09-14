Türkiye Pamukkale Üniversitesi sürekli işçi alımı yapıyor

Pamukkale Üniversitesi sürekli işçi alımı yapıyor

Türkiye

Pamukkale Üniversitesi sürekli işçi alımı yapıyor

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) sözleşmeli personel alımı ile 24 sağlık çalışanı istihdam etmeye hazırlanıyor. KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan alınlarda genel ve özel şartlara uymak önem arz edecek. Başvurular 14 Eylül ile 28 Eylül tarih aralığında gerçekleşecek.

14 Eylül 2021, Salı 17:09 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) sözleşmeli personel alımı ile 24 sağlık çalışanı istihdam etmeye hazırlanıyor. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı unvanı hariç) sözleşmeli personel alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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