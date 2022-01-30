Kalp krizine ve demansa iyi gelen mucize sebze!

Kanımızda nitrik aside dönüşen ve kan damarlarını genişletmeye ve gevşetmeye yardımcı olan bileşikler olan nitratlardan yana zengin içeriğe sahip olan pancar demansa ve kalp krizine karşı koruyucu etkilere sahip. Bu nedenle uzmanlar pancar suyu içmeyi tavsiye ediyor. Ancak 236 ml'lik bir bardak pancar suyu ile aynı miktarda nitrat elde etmek için yaklaşık 2-3 adet büyük pancar veya 3-4 adet küçük boy pancar yemeniz gerekiyor. Bunun yerine pancar suyu tüketebilirsiniz.

Araştırmalar nitrat açısından zengin içeceğin sağlığa pek çok faydası olduğunu göstermiş durumda.

Yapılan klinik çalışmalara göre pancar kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor. Çalışma günde yaklaşık 120 ml pancar suyu tüketen kişilerin kan basıncının düştüğünü gösteriyor.

Pancar suyu genel kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürürken aynı zamanda karaciğer üzerindeki oksidatif stresi de azaltıyor.

Pancar suyu aynı zamanda egzersiz dayanıklılığını, kalp yetmezliği olan kişilerde ise kas gücünü artırıyor.

PANCAR SUYU BEYNİ DE GÜÇLENDİRİYOR!

Pancar suyu sadece kalp sağlığını değil, aynı zamanda beyin sağlığını da koruyor. Yaşlı yetişkinleri inceleyen bir çalışma pancar suyundaki nitratların, beynin düşünme ve davranışla ilişkili alan ön loblarına kan akışının artmasını sağladığını gösteriyor. Bu nedenle, pancar suyu tüketmenin bilişsel gerilemeyi önlemenin veya yavaşlatmanın tamamen doğal bir yolu olduğu düşünülüyor.

Pancar suyunun önlemeye yardımcı olabileceği tek şey beyin koşulları değil. Başka bir çalışma pancarın betalainlerinin veya onlara kırmızımsı-mor renklerini veren antioksidanların kanseri önleyebileceğini de göstermiş durumda.

KENDİ PANCAR SUYUNUZU NASIL YAPABİLİRSİNİZ?

Meyve sıkacağınızda 2-3 büyük pancarın suyunu sıkarak kendiniz yapın. Tek başına pancarın tadını sevmiyorsanız karışıma taze limon, zencefil ve nane ekleyin.

Bir meyve sıkacağınız yoksa, bir veya iki pancarı doğrayın. İçine 1/4 fincan normal su veya hindistancevizi suyu ve tat için başka herhangi bir malzemeyle karıştırarın. Meyve suyu haline getirmek için yüksek güçlü bir blender kullanın.





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