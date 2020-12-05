Pancar pekmezi tarifi: Pancar pekmezi nasıl yapılır?
Pekmezin her çeşidi tam bir şifa deposudur. Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz pancar pekmezi tarifi aynı diğer pekmez çeşitleri gibi oldukça sağlıklı. Birçok kişi pancar pekmezi nasıl yapılır merak ediyor. Evde kendi pancar pekmezinizi yapmak istiyorsanız pancar pekmezi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...
05 Aralık 2020, Cumartesi 13:22 Son Güncelleme:
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Kahvaltıların vazgeçilmezi pekmezi evde kendiniz de üretebilirsiniz. Sevdiklerinize hazırlamak için pancar pekmezi tarifi arıyor ya da pancar pekmezi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Evde kendi pancar pekmezini hazırlamak isteyenlere pancar pekmezi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...
Pancar pekmezi tarifi
Pancar pekmezi malzemeleri
- 3 kilogram şeker pancarı
- İçme suyu
Şeker pancarlarını yıkayıp temizleyin soyun. Katı meyve sıkacağında sıktığınız pancarların suyunu tencereye alın. Üzerine içme suyu ilave ettiğiniz pancar suyunu kaynatmaya başlayın. 7-8 saat boyunca kaynattığınız pancar suyunu 3 kez tülbentten süzün. Ardından bir kavanoza aktarıp ağzını sıkıca kapatın. 3 kilogram şeker pancarından 250 gram pekmez elde edebilirsiniz.
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