Pancar pekmezi tarifi: Pancar pekmezi nasıl yapılır?

Kahvaltıların vazgeçilmezi pekmezi evde kendiniz de üretebilirsiniz. Sevdiklerinize hazırlamak için pancar pekmezi tarifi arıyor ya da pancar pekmezi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Evde kendi pancar pekmezini hazırlamak isteyenlere pancar pekmezi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...

Pancar pekmezi tarifi

Pancar pekmezi malzemeleri

3 kilogram şeker pancarı

İçme suyu

Pancar pekmezi yapılışı

Şeker pancarlarını yıkayıp temizleyin soyun. Katı meyve sıkacağında sıktığınız pancarların suyunu tencereye alın. Üzerine içme suyu ilave ettiğiniz pancar suyunu kaynatmaya başlayın. 7-8 saat boyunca kaynattığınız pancar suyunu 3 kez tülbentten süzün. Ardından bir kavanoza aktarıp ağzını sıkıca kapatın. 3 kilogram şeker pancarından 250 gram pekmez elde edebilirsiniz.



