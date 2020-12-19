Pancarlı humus tarifi: Pancarlı humus nasıl yapılır?

Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle iştahları kabartan pancarlı humus tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için pancarlı humus tarifi arıyor ya da nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pancarlı humus tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Pancarlı humus tarifi

Pancarlı humus malzemeleri

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet kırmızı pancar

4 yemek kaşığı tahin

1 Türk kahvesi fincanı zeytinyağı

3 yemek kaşığı limon suyu

2 diş sarımsak

Kimyon

Tuz

Üzeri için:

Dolmalık fıstık

Zeytinyağı

Pancarlı humus yapılışı

Haşlanmış nohutların ve kabuklarını soyun. Nohut ve dilimlenmiş pancar ile 1 Türk kahvesi fincanı pancarın haşlama suyunu blender'ın içine alıp püre haline gelinceye kadar çekin. Üzerine tahin, zeytinyağı, limon suyu, sarımsak, tuz ve kimyonu ilave edip pürüzsüz kıvam alıncaya kadar robotta çekmeye devam edin. Pancarlı humusu servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağında kavurduğunuz dolmalık fıstıkları serpin.



