Pancarlı humus tarifi: Pancarlı humus nasıl yapılır?
Klasik humusu pancarla lezzetlendirince ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Mezelerin baş tacı olan humus, pancarlı humus tarifi ile daha da lezzetli oluyor. Peki pancarlı humus nasıl yapılır? Selma Mollaoğlu'nun tarifi ile pancarlı humus tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
19 Aralık 2020, Cumartesi 13:53 Son Güncelleme:
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Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle iştahları kabartan pancarlı humus tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için pancarlı humus tarifi arıyor ya da nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pancarlı humus tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Pancarlı humus tarifi
Pancarlı humus malzemeleri
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 adet kırmızı pancar
- 4 yemek kaşığı tahin
- 1 Türk kahvesi fincanı zeytinyağı
- 3 yemek kaşığı limon suyu
- 2 diş sarımsak
- Kimyon
- Tuz
Üzeri için:
- Dolmalık fıstık
- Zeytinyağı
Haşlanmış nohutların ve kabuklarını soyun. Nohut ve dilimlenmiş pancar ile 1 Türk kahvesi fincanı pancarın haşlama suyunu blender'ın içine alıp püre haline gelinceye kadar çekin. Üzerine tahin, zeytinyağı, limon suyu, sarımsak, tuz ve kimyonu ilave edip pürüzsüz kıvam alıncaya kadar robotta çekmeye devam edin. Pancarlı humusu servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağında kavurduğunuz dolmalık fıstıkları serpin.
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