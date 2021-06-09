Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile pandemi destek paralarına 100 TL zam yapılarak ödemelerin 1100 TL şeklinde olacağını belirtmişti. E devlet üzerinden yapılan başvurular özellikle pandemi döneminde ekonomik sıkıntı içinde olan vatandaşlar tarafından yoğun ilgili ile karşılaştı. Bununla birlikte başvuru işlemlerini tamamlayan ihtiyaç sahipleri 1100 TL yardım parasının ne zaman yatacağı ve nasıl sorgulanacağını araştırmaya başladı…

1100 TL SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşayan ailelere 1000 TL pandemi destek parası veriliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile bu paraya 100 TL zam yapıldığını açıkladı ve artık söz konusu destek 1100 TL olarak ödenmeye başlandı.

Pandemi destek parasına başvuruda bulunan ihtiyaç sahipleri 1100 TL ücretin hesaplarına yatıp yatmadığını e-devlet kapısı üzerinden öğrenebiliyor. Bunun için vatandaşların e devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Sosyal Yardım Sorgula” seçeneğini tıklamaları yeterli oluyor.

PANDEMİ DESTEK PARASI NE ZAMAN YATAR?

Diğer yandan 1100 TL sosyal yardım başvurularının ne zaman ödeneceği de merak konusu oldu. Ancak pandemi destek paralarının başvuru sonuçları henüz kesinleşmedi. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından başvuruda bulunan ihtiyaç sahipleri e-devlet sayfasında yer alan "Başvurular Listesi" bölümüne tıklayarak 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU

Koronavirüs sürecinde dar boğaza giren vatandaşların biraz olsun rahatlaması amacıyla verilen 1100 TL pandemi destek paralarına ilişkin açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan geldi. Önceki destek başvurularını e-Devlet üzerinden aldıklarını ve ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ettiklerini belirten Bakan Yanık, 2 milyonu aşkın haneye 1100 TL yardım ödemesi yapacaklarını kaydetti.