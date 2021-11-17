Pandemi dönemi cezaevinden çıkanlar geri dönmeyecek!

Koronavirüs salgını sebebiyle açık cezaevlerinden izinli çıkan mahkumlar hakkında kritik karar açıklandı.

19 aydır serbest olan mahkumların izni uzatılmamıştı ancak bir son dakika haberine göre pandemi dönemi çıkarılan mahkumların cezaevine geri dönmeyecekleri ve bu düzenlemenin 5. Yargı Paketi'ne önerge ile ekleneceği açıklandı.



