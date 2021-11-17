Türkiye Pandemi dönemi cezaevinden çıkanlar geri dönmeyecek!

Pandemi dönemi cezaevinden çıkanlar geri dönmeyecek!

Türkiye

Pandemi dönemi cezaevinden çıkanlar geri dönmeyecek!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde cezaevlerinden izinli sayılıp çıkarılanların tekrar hapse dönmeyecekleri duyuruldu. Düzenlemenin 5. Yargı Paketi'ne önerge ile ekleneceği duyuruldu.

17 Kasım 2021, Çarşamba 17:35 Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgını sebebiyle açık cezaevlerinden izinli çıkan mahkumlar hakkında kritik karar açıklandı.

19 aydır serbest olan mahkumların izni uzatılmamıştı ancak bir son dakika haberine göre pandemi dönemi çıkarılan mahkumların cezaevine geri dönmeyecekleri ve bu düzenlemenin 5. Yargı Paketi'ne önerge ile ekleneceği açıklandı. 


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