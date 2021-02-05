Beden Sağlığı Pandemi dönemi gözleri de vurdu

Pandemi dönemi gözleri de vurdu

Beden Sağlığı

Pandemi dönemi gözleri de vurdu

İlk koronavirüs salgının çıkmasıyla birlikte pandemi dönemi başladı. Birçok kişi evinde çalışmaya başladı ve tv ve bilgisayar başında geçen süre arttı. Hal böyle olunca gözler en çok zarar gören organlardan biri oldu. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serkan Biliş göz sağlığı için dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

05 Şubat 2021, Cuma 11:12 Son Güncelleme:
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Türkiye’de geçen martta ilk vakanın ortaya çıkmasıyla başlayan pandemi sürecinde birçok kişi evden çalışmaya başlamış, okullarda da uzaktan eğitime geçilmişti. Bu nedenle bilgisayar ve televizyon ekranı karşısında geçirilen sürenin arttığına, bunun göz kaslarında spazma ve ağrılara neden olduğuna dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serkan Biliş, şu tavsiyelerde bulundu: 


■ Ortamı iyi aydınlatın.

■ Karanlıkta cep telefonuna uzun süre bakmayın.

■ Uyumadan bir saat önce ekranlı cihazlara bakmayı bırakın.

■ Maske buğulanma yaratsa da gözlüğünüzü mutlaka takın.

■ Gözlerinizi dinlendirin.


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