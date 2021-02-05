Pandemi dönemi gözleri de vurdu

Türkiye’de geçen martta ilk vakanın ortaya çıkmasıyla başlayan pandemi sürecinde birçok kişi evden çalışmaya başlamış, okullarda da uzaktan eğitime geçilmişti. Bu nedenle bilgisayar ve televizyon ekranı karşısında geçirilen sürenin arttığına, bunun göz kaslarında spazma ve ağrılara neden olduğuna dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serkan Biliş, şu tavsiyelerde bulundu:





■ Ortamı iyi aydınlatın.

■ Karanlıkta cep telefonuna uzun süre bakmayın.

■ Uyumadan bir saat önce ekranlı cihazlara bakmayı bırakın.

■ Maske buğulanma yaratsa da gözlüğünüzü mutlaka takın.

■ Gözlerinizi dinlendirin.





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