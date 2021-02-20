Pandemi döneminde artış gösteren diş sıkma nasıl tedavi edilir?

Masseter botoksu, çenenin iki yanında bulunan masseter kası içine hem estetik hem de tedavi amaçlı yapılmaktadır. Yapılma amacı, yüz inceltmek, diş sıkmasını ve diş gıcırdatmasını azaltmaktır. Farkında olmadan, gece uyurken ya da gün içinde diş sıkması ve gıcırdatmaları meydana gelmektedir. Masseter kası içine yapılan botoks ile bu belirtileri ortadan kaldırmak amaçlanır. Öncesinde işlem yapılacak yer, lokal anestezik krem ile uyuşturulur. Uyuşturma işlemi yaklaşık 10 dakikadır. Sonrasında masseter kasına girilecek noktalar işaretlenir. İşlem süresi oldukça kısadır. Yaklaşık 20-30 dakika diyebiliriz. Dediğimiz gibi öncesinde uyuşturma işlemi yapıldığı için ve yapılan iğneler mikroiğne olduğu için ağrılı bir işlem diyemeyiz. En fazla 3 noktadan botoks enjekte edildiği için oldukça minimal seviyede ağrı hissedilir.

6 AYDA 1 TEKRARLANMASI İDEAL

Botoks, kas içine verildikten sonra oradaki kasların kasılmasını yavaşlatmaya yaklaşık 2 - 3 saat sonra başlar. Etkinliğinin tam görülmesi 7 ila 14 gün arasındadır. Ancak Masseter kası diğer kaslara göre daha güçlü olduğu için tam etkisi 3 hafta sonra görülebilir. Botoksun etkisi, 15.günde pik seviyeye ulaşır. Sonrasında yavaş yavaş azalır. 4.ayda yarı yarıya azalır ve 6.ayda tamamen etkisini yitirir. Bu nedenden dolayı 6.ayda bir tekrarlamak idealdir. Yalnızca ilk 3-5 gün arasında çok sert şeyler tüketirken (fındık, badem gibi) yeme güçlüğü yaşanabilir. Sonrasında hiçbir şekilde yeme güçlüğü çekilmez. Diş sıkması, gıcırdatması yaşayanlar ya da yüzünün daha ince görünmesini isteyen, 18 yaşından sonra herkes yaptırabilir. Gebelere, emzirenlere, kronik kalp rahatsızlığı olan kişilere yapılmaz.









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