DORinsight tarafından yapılan araştırma, corona virüs salgınının etkilerini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 67’si Babalar Günü’nü babalarının evine giderek kutlayacağını belirtirken, yüzde 78’lik kesim alacakları hediyeyi önceden planladığını söyledi.

Online araştırma şirketi DORinsight, bu yıl corona virüs gölgesinde kutlanacak olan ‘Babalar Günü’ ile ilgili bir tüketici davranışları araştırması yaptı. 13-16 Haziran tarihleri arasında online olarak tamamladı. Yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 51’i babalarına özel günlerde, yüzde 41’i özel gün beklemeden içlerinden geldiği her zaman, yüzde 8’i ise her iki koşulda da hediye aldıklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 78’i babalarına alacakları hediyeyi önceden planladıklarını söyledi.

Katılımcıların yüzde 33’ü bu yıl babalarına giyim eşyası, kıyafet almayı planladıklarını belirtirken, bu kategoriyi yüzde 8 ile ayakkabı, yüzde 7’şer oranla saat ve tıraş makinesi, yüzde 5 ile parfüm, yüzde 3’er oranla güneş gözlüğü, saç, sakal kesme makinesi, tamir aletleri, bahçe aletleri ve bilgisayar izledi.

Çalışmaya katılan annelerin yüzde 92’si eşlerine Babalar Günü’nde hediye aldıklarını dile Katılımcıların yüzde 58’i 'Babalar Günü' hediyesi için ortalama olarak 100 ila 500 TL, yüzde 28’i 100 liraya kadar, yüzde 14’ü ise 500 lira ve üzeri bütçe ayırmayı planladıklarını dile getirdi. Katılımcıların yüzden 53’ü pandemi sürecinde Babalar Günü’nde alacakları hediye için ayıracakları bütçeyi düşürmeyeceğini, yüzde 47’si ise düşüreceğini kaydetti.

Katılımcıların yüzde 77’si annelerine daha pahalı hediye aldıklarını dile getirirken, yüzde 60’ı babalar günü hediyelerini internet üzerinden, yüzde 40’ı ise mağaza, pazar ve marketten alacağını söyledi.

Katılımcıların yüzde 67’si Babalar Günü’nü babalarının evlerine giderek kutlayacaklarını, yüzde 20’si görüntülü konuşmayla, yüzde 13’ü ise telefonla kutlayacaklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 73’ü çocuklarından hediye bekleyeceklerini dile getirdi.