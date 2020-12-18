Pandemi döneminde bozulan psikolojimizi dijital uzmanlara danıştık

Konusunda uzman kişilerle, bu kişilerden fikir, tavsiye, danışmanlık almak, soru sormak isteyenleri görüştüren dijital platform Eksperin’de danışanlar, en çok dijital dönüşüm, psikoloji, ekonomi ve finans alanlarında sorular sordu. Pandemi sürecinde bireysel danışmanlıklarda psikologlara en çok depresyon, panik atak, çift terapisi, kaygı ve korku, anksiyete, uykusuzluk konularında danışıldı.

Danışanlara fikir, uzmanlara gelir

Eksperin platformu, çoğu kişinin en başta gelen sorunlarından olan, “Bir bilene ulaşıp ondan fikir ve tavsiye alabilme” konusunda profesyonel hizmet sunuyor. Platform uzmanlarını TL/dk üzerinden müşteri ile telekonferans yoluyla görüştüren girişimin amacı, ihtiyacı olan kişi ve şirketlerin istedikleri zaman, oturdukları yerden konusunda deneyimli bu kişilere rahatça ulaşıp sorunlarını çözebilmelerini sağlamak. Bu sayede uzman da profesyonel gelir elde etmiş oluyor.

Eksperin platformu kurucusu Ersin Mete Ertürk “Eksperin’in amacı iş insanlarının, işlerinde ve özel hayatlarında yaşadıkları sorunları çözebilecek kişilere ulaşarak anında görüşebilmelerini sağlamak. Teknolojik altyapımız sayesinde iki taraf birbirlerinin iletişim bilgilerine sahip olmadan, güvenle bu görüşmeleri gerçekleştirebiliyor. Pandemi ile birlikte, iş yapış şekillerinin tamamen değişerek dijitale kayması sonucu ciddi bir ilgi oldu ve görüşme hacimleri arttı. Nisan ayından bugüne, platform üzerinde 15 bin dakikaya yakın görüşme gerçekleşti. Çünkü özellikle iş insanlarının yaşadıkları en önemli sorunlardan birinin, işleriyle ilgili özel olarak soru sorup fikir alabilecekleri uzman kişileri bulmak ve onlarla kolay yoldan görüşebilecekleri bir ortam bulunmadığını biliyoruz.” dedi.

Pandemi sürecinde bireyler en çok psikolojik destek aldı

Ertürk’ün verdiği bilgiye göre, özellikle Nisan ayı ile birlikte finans ve danışmanlık alanındaki kurumsal şirketler başta olmak üzere, Kobi’lerden de artan oranda hizmet alanlar oldu. “6 aylık süreçte, danışmanlık görüşmelerinin en çok online seminer-eğitim şeklinde kurumsal şirketlerinden geldiğini görüyoruz. Bunun nedenini, platform uzmanlarımızın sunduğu konu başlıklarının, şirketlerin ihtiyacı olduğu alanlardan kaynaklandığını gözlemledik. Yine pandemi döneminde yaptığımız işbirlikleriyle bazı uzmanlarımızı müşterilere ücretsiz olarak sunarak sürece önemli bir katkı sağladık. Bu dönemde özellikle, pandemi sonrası iş hayatının nereye gidebileceği konusunda belirsizlikler ve kriz yönetimi, görüşmelerin genel çerçevesini oluşturdu. Yine aynı dönemde dijital dönüşüm, pazarlama ve e-ticaret de oldukça ilgi gören alanlardı. Diğer bir taraftan şirketler, dövizin değişken seyri ile ekonomi, finans, kripto para ve girişimcilik alanları ile ilgili de deneyimli uzmanlarımızla online danışmanlık görüşmesi gerçekleştirdiler.”

Bireyler ise daha çok psikologlarla görüşme gerçekleştirdi. Pandemi sonrası oluşan davranış bozuklukları, aile danışmanlığı, çocuklarla ilişkiler, stres, panik atak, çift terapisi, uykusuzluk, depresyon gibi konular psikologların en çok danışmanlık görüşmeleri gerçekleştirdiği konu başlıkları oldu. Bununla birlikte, son yaşadığımız İzmir depremi sonrası psikologlarımız, depremden olumsuz etkilenen kişilere “ücretsiz” olarak psikolojik destek sağladı. Kaygı ve korku, stres kontrolü, panik atak, takıntı gibi konular en çok destek verilen alanlar oldu” dedi.

Platformda halen çeşitli alanlarda 300’den fazla uzmanın hizmet verdiğini belirten Ertürk, bugüne kadar yapılan görüşmelerin ortalama süresinin 37 dakika, uzmanların ortalama dakika ücretlerinin ise 16 TL olduğunu belirtti. “Platformda yer alan uzmanlar dakika ücretlerini online başvuru sırasında kendileri belirliyorlar. Ücret talep etmeyen, gönüllü olarak hizmet veren bazı danışmanlar da var. Bu kişiler platformda ücretsiz olarak deneyimlerini paylaşıyor” dedi. Teknolojiden, insan kaynaklarına, ekonomiden, finansa, girişimcilikten, pazarlama ve dış ticaret alanlarına kadar birçok farklı başlıkta yer alan uzmanlar için platformda hizmet verebilmeleri konusunda istenen birkaç temel konu var.

Ertürk, “Pandemi süreciyle birlikte, platformda özellikle ekonomi, iş hayatı ve teknoloji alanlarında konusunda oldukça yetkin ve deneyimli, profesyonel kişileri ise “Premium Segment” olarak kurumsal şirketlere görüntülü görüşme yöntemiyle online seminer veya yine danışmanlık hizmetiyle de sunmaya başladıklarını söyledi.

İsteyenlerin, görüşme gelirini diledikleri yere bağışlayabilmelerine olanak sağlayan bir yapı da kurduklarını belirten Ertürk “Burada da amacımız görüşmeden elde ettiği gelire ihtiyacı olmayan veya bir kısmını bağışlamak isteyen profesyoneller için bir sosyal sorumluluk gerçekleştirmelerine yardımcı olmak.”dedi.





İlgili Haberler Corona virüs salgını ile alevlendi





Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.