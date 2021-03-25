Pandemi döneminde çocuğun doğum günü nasıl kutlanmalı?

Kalabalık bir parti organize edemiyor olabilirsiniz, belki zaten yapmıyordunuz. Ama çocuklarınızın doğum günlerini anlamlı bir şekilde kutlamak çok kıymetli! Evde sadece aile olarak onun sevdiği bir aktiviteyi yaptığınız ve mum üflettiğiniz bir küçük kutlama yapabilirsiniz!

Doğum günü kutlaması çocukların yaş aldıklarını ve büyüdüklerini anlamalarına yardımcı oluyor. Yapılan araştırmalarda çocukların doğum günü partisi olmayan bir çocuğu aynı yaşta olarak değerlendirirken, parti yapan çocukların büyüdüğünü dile getirebildiği ortaya konmuştur. Yani çocuklar tarafından 2 yaşında olan bir çocuk doğum günü partisi olduğunda 3 yaşında olarak algılanırken partisi olmadığında hâlâ 2 yaşında olarak algılanmaya devam etmektedir. Çocuklar doğum günü kutlamalarıyla zaman algısı kazanmaya ve büyümeyi öğrenmeye başlarlar.

Doğum günü çocuğun kendini önemli hissetmesi ve sevildiğini hissetmesi için bir fırsat sunar. Aile içinde önemsendiğini, değer verildiğini hissetmesi çocuğun özsaygı geliştirmesine katkı sağlar. Kutlamanın büyüklüğündense birlikte kutlamayı paylaşmak, aktiviteler yapmak, kardeşlerin kutlamayı planlarken dâhil olması aile bağlarınızı kuvvetlendirmenize yardımcı olur. Akrabaların, arkadaşların kutlamaya davet edilmesi çocuğunuzun sosyal ilişki kurma becerilerini geliştirmesine yardımcı olacağı gibi sosyal kimliğini oluşturmasına, kendini sosyal ortamlarda tanımlamasına yardımcı olur.

Yaş uygunluğuna göre evinize çağıramasanız temas edemeseniz de görüntülü konuşmaları doğum günü için ayarlayabilirsiniz. Böylece küçük kutlamanızı biraz daha büyütmüş olabilirsiniz! Ebeveynler doğum günü partisi organizasyonu için bazen üzerlerinde bir baskı veya stres hissedebilirler. Unutmayın ki en önemlisi gün boyu birlikte eğlenmek, sevgi ve neşe yaşamaktır. Onun ihtiyaçlarına kulak vermek de işinizi kolaylaştırabilir!