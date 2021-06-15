Pandemi döneminde doğan çocuklar

Yeni doğan bebeklerin çevrelerinin bol uyaranlı, çeşitli ve hareketli olması onların bilişsel ve duygusal gelişimleri için kritik önem taşır. Günümüz koşullarına baktığımızda yeni doğan bebekler için çevreyi çeşitlendirmek zor gibi görünse de hareketli ve bol uyaranlı hale getirebiliriz. Uyaran dediğimiz şey de tepki vermesini sağlayacak herhangi bir davranış aslında. Bu yüzden ebeveynlere daha fazla rol düşüyor. Bu durumun pozitif yanı yok mu? Var tabii. Çocuklar anne babalarıyla çok daha fazla vakit geçirebiliyorlar. Çalışmak zorunda olup doğumdan 3 ay sonra işe başlamak durumunda kalan annelerin çoğunluğu evden çalışmaya başladığı için çocuklarıyla beraber olabiliyorlar. Bu da anne ve çocuğun ilişkisini güçlendiriyor, çocuğun daha sağlıklı bağ kurmasını sağlıyor.

PEKI YA EBEVEYNLER?

Pandemi çocuklar için nasıl zorsa, ebeveynler için de bir o kadar zor. Evde çalışma düzeni kurulunca, ev ve iş birbirine girdi. Bir de evde küçük çocuk varsa ebeveynlerin kendilerine ayırdıkları zaman dilimi oldukça kısaldı. Zaman yönetimi yapmak daha da kritik bir hal aldı. Belki güne başlarken ilk iş olarak, bir kâğıda ya da ajandanıza, neler yapacağınızı, hangi işe ne kadar vakit ayıracağınızı yazarsanız gününüze uzaktan bir bakış atmış olup, kendinize ait vakit yaratabilirsiniz. Ne dersiniz?