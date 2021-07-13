Pandemi döneminde ebeveyn olmak

Bu süreçte ebeveynlere hep çocukları için ne yapabileceklerini yazdık. Peki, ebeveynler bu süreçte nasıl hissetti? Çalışan anne babalar, işe gittiklerinde çalışan rolünü, eve geldiklerinde ebeveyn rolünü üstleniyorlardı ama pandemi yüzünden evden çalışma süreci hayatımıza girince hem işteki roller hem de ebeveyn rolü iç içe geçti. Bir yandan da çocuklarıyla eğlenceli etkinlik yaptıkları görüntülerini sosyal medyada paylaşan ebeveynler oldu. Bu durum çalışmak durumunda kalan ve çocuklarına yeterli zamanı bulamayan ebeveynlerin kendilerini yetersiz ve bölünmüş hissetmelerine neden olmuş olabilir. Bu sefer kendiniz için bir şeyler yapın! m Öncelikle bu durumu yaşayan tek ebeveyn olmadığınızı düşünerek, yalnız olmadığınızı kendinize hatırlatmalısınız. m Bu süreçte sosyal medyanın da etkisiyle “mükemmel anne-baba olma” sorumluluğu hissedebilirsiniz. Unutmayın, her anne-baba çocuğu için mükemmeldir. Çocuğunuzun ihtiyacı olan sevgiyi ve ilgiyi göstermek yeterli olacaktır. m Çocuğunuzla sürekli eğlenceli aktiviteler yapmak zorunda değilsiniz. Çocuğunuzun kendi kendine vakit geçirmesi de onun yaratıcılığına ve problem çözme becerilerine katkı sağlar.