Pandemi döneminde ebeveyn olmak
Yaklaşık 2 senedir pandemiyle alakalı pek çok şey okuduk, okumak zorunda kaldık. Bir süre hayatımızın bir parçası, gerçeği oldu çünkü… Bu süreçte daha çok çocuklara odaklandık, çünkü onlar için bu süreç belki biraz daha zorlayıcı ve kaygı vericiydi. Çünkü baş etme becerileri henüz yeni yeni gelişiyor, biz bir şekilde hayatta kalırız dedik ve onlara daha çok odaklandık. Onlar için ne yapabiliriz, bu süreci en az zararla nasıl atlatmalarını sağlayabiliriz? Hep bu sorular vardı kafamızda hem ebeveynler olarak hem öğretmenler olarak hem de uzmanlar olarak… Psikolog Ezgi Külekçi konu hakkında açıklamalarda bulundu.
13 Temmuz 2021, Salı 13:02 Son Güncelleme:
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Bu süreçte ebeveynlere hep çocukları için ne yapabileceklerini yazdık. Peki, ebeveynler bu süreçte nasıl hissetti? Çalışan anne babalar, işe gittiklerinde çalışan rolünü, eve geldiklerinde ebeveyn rolünü üstleniyorlardı ama pandemi yüzünden evden çalışma süreci hayatımıza girince hem işteki roller hem de ebeveyn rolü iç içe geçti. Bir yandan da çocuklarıyla eğlenceli etkinlik yaptıkları görüntülerini sosyal medyada paylaşan ebeveynler oldu. Bu durum çalışmak durumunda kalan ve çocuklarına yeterli zamanı bulamayan ebeveynlerin kendilerini yetersiz ve bölünmüş hissetmelerine neden olmuş olabilir. Bu sefer kendiniz için bir şeyler yapın! m Öncelikle bu durumu yaşayan tek ebeveyn olmadığınızı düşünerek, yalnız olmadığınızı kendinize hatırlatmalısınız. m Bu süreçte sosyal medyanın da etkisiyle “mükemmel anne-baba olma” sorumluluğu hissedebilirsiniz. Unutmayın, her anne-baba çocuğu için mükemmeldir. Çocuğunuzun ihtiyacı olan sevgiyi ve ilgiyi göstermek yeterli olacaktır. m Çocuğunuzla sürekli eğlenceli aktiviteler yapmak zorunda değilsiniz. Çocuğunuzun kendi kendine vakit geçirmesi de onun yaratıcılığına ve problem çözme becerilerine katkı sağlar.