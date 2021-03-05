Pandemi ile beraber Denizli Kebabı da pakete girdi

Denizli Kebabını evde hazırlamak mümkün değil, çünkü özel fırınlarda hazırlanıyor. Bu pandemi sürecinde de bu lezzeti bilenler paket servisle evlerine işyerlerine bu restorandan sipariş veriyor. Daha önce paket servis yapmadıklarını dile getiren restoran işletmecisi, pandemi süreci ile beraber artık paket olarak da bu lezzeti evlere ve işyerlerine yolladıklarını ifade ediyor.

Türkiye’nin dört bir tarafından Denizli’ye turistik ya da iş ziyareti için gelenler farklı lezzeti tatmadan şehirden ayrılmıyor.

SÜT KUZULARINDAN HAZIRLANIYOR

Etlerin, özenle hazırlandığını söyleyen Varol Gurme İşletmecisi Can Musa Varol, “Denizli kebabı yaşın doldurmamış süt kuzulardan, En fazla 20 kg olan kuzulardan hazırlanmaktadır. Her kuzudan kebap olmaz, kuzularımız Denizli’nin Serinhisar bölgesinde özel olarak seçtiğimiz çobanlar tarafından özel cinste kuzular yetiştirilmektedir. Bu hayvanlar genelde mera otu ile beslenir ve rakımın yüksekliği sebebi ile Denizli kebabı etinin lezzeti buradan gelir. Hayvanlar kar sularının beslemiş olduğu taze otlardan beslendiği için etleri çok lezzetlidir. Kebabımız tandır fırınında sakız ağacı odunuyla hiçbir sos olmadan kendi lezzetiyle pişirilmektedir.” dedi.

"İŞİMİZİ BÜYÜK BİR ZEVKLE YAPIYORUZ"

Herkesi Denizli Kebabını Varol Gurme’de denemeye davet eden Varol Gurme İşletmecisi Can Musa Varol, “Biz burada restoranımızda yaklaşık 40 kadar personel istihdam ediyoruz. Denizli’nin tam merkezindeyiz ve burada müşterilerimize hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Bu işi zevkle yapıyoruz. Denizli’ye yolu düşen değerli misafirlerimizi restoranımıza ağırlamaktan büyük zevk duyarız. Bu zevki bilenler bilir herkesi işletmemize bekleriz, bunun dışında Denizli çok özel bir şehir; İzmir, Muğla ve Antalya arasında kalan, turizm açısından çok zengin, birçok tarihi, kültürel eserin yer aldığı nadide şehirlerimizden bir tanesidir, bununla ilgili şehrimizde “Termal iyi gelir” isimli ayrıca büyük bir proje de yürütülmektedir ” diye konuştu.