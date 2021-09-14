Ekonomi Pandemi kredilerine yapılandırma

Pandemi kredilerine yapılandırma

Ekonomi

Pandemi kredilerine yapılandırma

Koronavirüsün etkilerini azaltmak için kamu bankaları vatandaşlara düşük faizli temel ihtiyaç destek kredisi vermişti. Krediler 36 ay vadeli olup 6 ay geri ödemesiz 30 ay boyunca eşit taksitlerle ödeniyor.

14 Eylül 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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3, 5, 7.5, 10 bin liraya kadar verilen krediler yüzde 0.49 faizle dağıtılmıştı. Aylık geliri 5 bin liranın altında olduğunu beyan eden kişilere kredi çıkmıştı. Krediler için şimdi de yapılandırma imkanı getirildi. Temel ihtiyaç destek kredisini yapılandırmak isteyenler 18-36 ay arasında vade uzatımı yapabiliyor.

ONLINE YAPILABİLİR

Vade uzatımı ile taksitler daha da düşerken faiz oranı ise yüzde 1.42 olarak düzenlenmiş durumda. Yapılandırma, internet bankacılığı ya da akıllı telefonlardan mobil bankacılık kullanılarak yapılabiliyor. Menüden ‘Krediler’ bölümüne girildiğinde ‘Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Yapılandırma’ seçeneği seçildiğinde BTİDK Vade Uzatımı işaretlenerek ilgili kredi seçimi yapılarak 18 ile 36 ay arasında istenen vade dilimi belirlenerek yapılandırma gerçekleşiyor.

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