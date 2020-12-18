Pandemi sonrası bizi neler bekliyor?

Corona virüs aşısının bulunmasıyla hayatın normalleşmesi hızlanacak. Doktorlar, pandemi sonrası bizi neler beklediğini açıkladı.

1- Bir daha el sıkışabilecek miyiz?

Elbette, insanlar yeniden tokalaşmaya başlayacaktır. Ama hijyen ve korunma bilinci daha da gelişmiş olacaktır. Ne tamamen vazgeçilecek ne de eskisi kadar yaygın olacak. COVID-19 gitse bile birçok insan ellerini eskisinden daha çok yıkamayı sürdürecek. Ama ben bir daha el sıkışmayacağım.

2- Yılbaşını aileleriyle kutlamak isteyenlere ne önerirsiniz?

Görüntülü konuşma yapmalarını. Çocuklarla, gençlerle yaşlıları yan yana getirmeyin. Savaşa gitmiş askerlermişiz gibi düşünün. Çünkü bir savaşın içindeyiz.

3- Ofislere dönmeye ne zaman iç rahatlığıyla hazır olabiliriz?

Kendimiz ve çevremizdeki herkes aşılandıktan sonra.

4-İşverenle raşılanmayı şart koşabilir mi?

Hastane gibi işyerlerinde evet. Ama insanların sağlık ve dünya görüşleri gerekçesiyle mazeretleri olabilir. Bu durumlarda mazereti kabul eden işveren aşı olmayan çalışan için makul bir çalışma alanı sağlamalıdır.

5- Bir daha kalabalık, iç mekanlarda düzenlenen etkinliklere endişelenmeden, maskesiz katılabilecek miyiz?

Eğer bulaşma riski kontrol altına alındıysa, evet. Normale dönüş istiyorsak, bunun formülü açık: Aşı varsa, aşılanın.

6- Seyahat için toplumun yüzde 75’inin aşılanmasını beklemek zorunda mıyız?

Seyahatler yavaş yavaş rayına oturacak. O kadar katı olmayacak.

7- Maskeyi ne zamana kadar takacağız?

Sürü bağışıklığı sağlanana dek. Sağlandıktan sonra da durumlara ve tercihe göre takmaya devam edebiliriz. Maske bundan sonra hayatımızın bir parçası olacak.

8- Sinemaya, tiyatroya ne zaman gidebileceğiz?

Aşılanma ve vaka oranına göre değişir. Tahminen 2021’in üçüncü çeyreğinde. Ama o vakte kadar sadece toplumun yüzde 50’si aşılanmış olursa, bu süre daha da uzar, hatta çok uzar.

9- İç mekanlarda ne zaman yemek yiyebiliriz?

Toplumun yarısından fazlası aşılandığında biraz daha az endişelenerek ve dikkat ederek eski alışkanlıklarımıza dönebiliriz.

10- Kalabalıklarda güvenli hissedebilecek miyiz?

Toplumun yüzde 80’i aşılanmadan hayır. Ama siz, kendi aileniz ve yakınlarınız aşılandıktan sonra en azından bir aradaki davranışlarınız rahatlayacak.

11- Kısıtlama kültürü ne zaman hafifleyecek?

Buna da aşılamanın yaygınlığı ve alınan sonuçlar karar verecek. Tahminen, 2021 yazının ortası veya sonlarında biraz daha özgür hareket ederiz.

12- Yeni normal neye benzeyecek?

12-18 ay daha, hatta birkaç yıl daha yeni normalin doğuşunu yaşayacağız. Şu an kökten bir değişim içindeyiz.

13- Neler eskiye dönmeyecek?

İnsanlarla ilişkiler. Pandemiyi ciddiye almayan insanlarla ilişkilerimiz eskisi gibi olmamalı.

14- Hangi alışkanlık sizle kalacak?

Maskemi kalabalıklarda ve toplu taşımada takmaya devam edeceğim. Çünkü her yıl mevsim değişiminde yakalandığım gribe bu yıl hiç yakalanmadım.

15- Normale dönmenin güvenli olduğundan nasıl emin olacağız?

Vaka sayısından anlamaya başlayacağız. En iyi rakam sıfırdır. Ama sıfıra en yakın olduğumuz yer, güvenli yer olacak.