Pandemi sonrası ergenlerin okula dönüşü sancılı olabilir

ARTIŞ YAŞANAN SORUNLAR

Pandemide gençler kilo aldı. Bu da yeme ve kilo takıntılarında artışa yol açtı. Kas-iskelet ağrıları, duruş bozuklukları ve görme sorunları arttı. Ekran üzerinden istismar, kötü muameleye daha fazla maruz kaldılar. Çevrim içi oyunlarda karakterlere yatırılan paralar, riskli görevler ile zor durumda kaldılar. Mezuniyet töreni, arkadaşlarla beraber kurulan hayaller, heyecanlar, gitmeyi planladıkları kurslar olmayınca hayal kırıklığı yoğun oldu. Ekranda görünen ulaşılması imkansız mükemmel hedefler karşısında çaresizliğe düştüler. Kuşak farklılıkları dar alanda göze batmaya başladı. Kendine zarar verme, gelecekle ilgili umutsuzluk arttı.

KAYGILARINI GÖZLEMLEYİN

Pandemide eve hapsolmak ergenlerin beden ve ruhlarındaki değişimi tanıma, test etme fırsatını engelledi. Şimdi okula dönmek onlar için çok daha korkutucu. Nasıl görünüyor, beğenilecek mi, dışlanacak mı, alay mı edilecek, nasıl ve ne hakkında konuşacak, sesi nasıl çıkacak, kiminle oturacak, nasıl biri yanındayken yemek yiyecek... Bunlar, pandemi sonrası gençlerin endişelendiren konular. Aileler bu dönemde çocuklarının okula uyum zorluklarına ve kaygılarına karşı dikkatli olmasında yarar var.

BU ŞİKAYETLER VARSA UZMAN YARDIMI ALIN

Sık sık ağlama, mutsuz görünme.

Öz bakımın bozulması, özensiz giyinme.

Aşırı sinirlilik, elindekini fırlatma, eşyaya zarar verme.

Kendine zarar verme, sık sık ölümden bahsetme, bıkkınlığını dile getirme.

Eskiye göre akademik başarıyı umursamama, öğrenme motivasyonu kalmaması.

Aşırı para harcama, gizli saklı işler yapma. ÊÊ Gece-gündüz ritminin bozulması.

Aşırı kilo verme-alma, yemek yiyince aşırı suçlu hissetme atakları yaşama.

Endişeli, takıntılı, evhamlı davranışlarda artma.