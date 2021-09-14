Pandemi sonrası şirketlerden çalışanlarına zayıflama desteği

Pandemi döneminde ofislerin eve taşınması ve giderek yaygınlaşan hareketsiz yaşam, kilo alma şikayetlerini artırdı. Ipsos tarafından gerçekleştirilen ‘Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması’nın sonuçları, pandemide her 5 kişiden 3'ünün kilo aldığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, yaşamın evlerden sürdürülmesiyle yemek alışkanlıklarındaki değişim, tartıya 3 ile 6 kilogram fazla olarak yansıdı. İşlerin yeniden ofislere taşınmaya başlamasıyla harekete geçen şirketler, çalışanlara sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geri kazandırmayı hedefliyor. Mustafa Taptık, yeni dönemde ikram şirketlerinden protein ve mineral açısından zengin, bağışıklığı güçlendiren ancak kalorisi düşük yemekler talep edildiğine dikkat çekti.

SIKI DİYET PROGRAMLARI DA VAR

Konuyla ilgili açıklama yapan Mustafa Taptık, “Pandemiyle tanıştığımız ilk günlerde, temiz ve lezzetli yemeğe ulaşma konusunda endişeler yaşanıyordu. Zamanla uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarla bu konudaki kafa karışıklıkları ortadan kalktı. Geldiğimiz aşamada şirketler, bağışıklık sistemini destekleyen, kalorisi azaltılmış, sağlıklı ve lezzetli yemeklerle çalışanlarına sağlıklı beslenme alışkanlıklarını yeniden kazandırmayı hedefliyor. Hatta çok sıkı diyet programları hazırlayan şirketler bile var” dedi.

Pandemi döneminin tüm süreçlerinde aldıkları siparişlerle yeme alışkanlıklarındaki değişimi yakından takip ettiklerinin altını çizen Mustafa Taptık, taleplerdeki sağlıklı beslenmeye yönelik değişimin oldukça dikkat çekici olduğunu söyleyerek, yemek listelerini güncellediklerini belirtti.

GÜVENEBİLECEKLERİ İKRAM ŞİRKETLERİNDEN HİZMET ALIYORLAR

30 yılı aşkın deneyim ve uzmanlıklarıyla şirketlerin kalorisi düşürülmüş yemek beklentilerini karşıladıklarını ifade eden Mustafa Taptık, "Avrasya Kurumsal Catering olarak yemek listelerinin hazırlanmasından gramaj belirlenmesine ve kalori hesabı yapılmasına kadar tüm aşamaları yeniden organize ettik. Pandeminin getirdiği hijyen hassasiyetiyle yemeklerin dağıtım süreçlerini de titizlikle planladık. Şirketlerin sağlıklı beslenmeye dair çok keskin duruşları var. Bu noktada güvenebilecekleri catering firmalarıyla omuz omuza çalışmayı tercih ediyorlar” diye konuştu.

EVDEN ÇALIŞANLAR İÇİN DE ÖNEMLİ BİR KRİTER

İşlerini evlerden sürdürmeye devam eden çalışanların aldıkları kapıya yemek hizmetinde sağlıklı beslenmenin önemli bir kriter haline dönüştüğünü ifade eden Mustafa Taptık, “Evden çalışanlar evlerinde yemek hazırladıkları dönemde aldıkları kilolar nedeniyle yemeklerini güvenebilecekleri firmalardan sipariş etmeye özen gösteriyor. Avrasya Kurumsal Catering olarak Gıda mühendislerimiz tarafından hazırlanan reçetelerle sağlıklı beslenmek isteyenlere sıcak ve güvenilir yiyecekler ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.