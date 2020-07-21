Pandemi sonrası tatilde en çok tercih edilen teknolojiler neler?

Sosyal mesafeyi koruyabilmek için popüler tatil yöreleri ya da kalabalık tatiller tercih edilmezken, yazlığa gidenlerin, doğada kamp yapanların, karavan kullananların sayısı artıyor. Tatile beraber giden kişilerin sayısı azalınca ve kalabalık mekanlar tercih edilmeyince, eğlence anlayışı da değişiyor. Yeni nesil teknolojik ürünler ise bu eğlence ihtiyacını karşılamada yardımcı oluyorlar.

Tatilde eğlenceli vakit geçirmek isteyenler, Anker Nebula taşınabilir projektör serisinin inovatif özelliklere sahip ürünleriyle sevdikleri filmleri, dizileri ve videoları izleyebiliyor. DLP teknolojisi ile yüksek parlaklıkta görüntüler sunan Nebula cihazları, cep boyutundaki büyüklükleriyle kolayca çantada taşınabiliyor. 150 inç büyüklüğe kadar görüntü verebilmeleriyle eşsiz bir sinema deneyimi sunan Nebula ailesi, iOS ve Android destekli mobil uygulamasıyla YouTube ve Netflix gibi popüler uygulamalardaki içerikleri yansıtabiliyor.

USB, HDMI ve Wi-Fi bağlantılarıyla akıllı telefonlar, tabletlerden, bilgisayardan ve taşınabilir disk gibi birçok cihazla kolayca bağlantı kurulabilen Nebula taşınabilir projeksiyon cihazları, yüksek çözünürlükleri, güçlü dahili hoparlörleri ve 4 saate varan oynatma süreleriyle tatilde keyifli vakit geçirmeyi garanti ediyor.

Müziksiz yapamayanlar ise Anker’in Soundcore kategori markasına ait Motion ve Rave serisi taşınabilir hoparlörlerle çarpıcı bir ses deneyimi yaşıyor. Motion serisine ait cepte bile taşınabilecek ufak boyutlardaki modeller, Hi-Res sertifikasıyla kaliteli, yüksek Watt değerleriyle ise güçlü bir ses çıkışı sağlıyor.

Bluetooth üzerinden her mobil cihaza kolayca bağlanabilen taşınabilir hoparlörler, mobil uygulamaları ile dinlediğiniz müziğe göre özel ayarlar yapma olanağı veriyor. Müziği sanatçıların kaydettiği gibi dinlemenizi sağlayan Soundcore modelleri arasında yer alan suya dayanıklı seçenekler de, tatil yapanların hayatına eşsiz bir konfor katıyor. IPX7 sertifikalı bu cihazlar, 12 saate varan dinleme süreleriyle tatilin her anında yanınızda olacaklar.