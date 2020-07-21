Pandemi sonrası terzi işi sigorta ürünleriyle tanışacağız

Bu sürece sadece olumsuz etkileri açısından da bakmamak gerekiyor. Çünkü Pandemi, birçok sektör için aynı zamanda yeni bir dönemin de işaret fişeği oldu. Birçok sektör için gelecekte olması beklenen değişimler Pandemi ile birlikte daha da hızlandı. Olaya sigorta açısından bakmak gerekirse sektörün yeni değişimlere ve gelişimlere gebe olduğunu söylemek mümkün. Tamamlayicisaglik.com Kurucusu ve Genç Sigorta Yönetici Ortağı Gencay Genç, daha zamanı olsa da özellikle kişiye özel terzi işi, yani standart değil insana göre değişen sigorta ürünleri ile tanışacağımızı söylüyor. Pandemi ile birlikte sigortacılık anlayışında, artık yeni sigorta modellerinin oluşacağını belirten Gençay, şunları söyledi: “Örneğin, kasko sigortalarında yeni bir anlayış oluştu. ‘Kullandıkça öde’ sigortası. Buna, ‘talep bazlı sigortalar’ da deniliyor. Bireyin, arabası otoparkta duruyorken, kasko primi ödemek istemiyor. Kullandığı kadar ödüyor. Bu tarz iş modelleri oluşuyor. Amaç riskin azalması. Bu sayede hasar oranları da düşüyor. ‘Real time’ dediğimiz gerçek zamanlı sigorta paketlerini önümüzdeki dönemde daha fazla göreceğiz.”

Müşteri ile yakın iletişime geçilecek

Genç, yeni dönemde sigorta şirketlerinin, müşteri ile daha yakın iletişime geçmek zorunda olduğunu görüşünde. Eskiden şirketlerin müşteri ile üç aşamada iletişim halinde olduğunun altını çizen Genç, şunları söylüyor: “Bunlardan birisi poliçe satın aldığında, ikincisi hasar gerçekleştiğinde ve tazminat kısmında oluyordu. Üçüncüsü de yenileme döneminde. Geri kalan tüm iletişim yıl içinde aracı kurum ve müşteri arasındaydı. Bundan sonra eğer fonksiyonel olarak kullanılan bir sigorta uygulaması varsa müşteri poliçe satın almak için, poliçeyi nasıl kullanacağını ve anlaşmalı servislerin ne olduğunu öğrenmek için bile uygulamayı indiriyor. İşte pandemi sonrası en hızlı gerçekleşecek olan değişim sigorta şirketleri cephesinde evrakların dijitalleşmesi ile olacak. Hasar, risk kabul, hukuk departmanlarını ilgilendiren süreçlerle bu başlayacak. Sonra bu süreçlerin müşteri ile olan ayağı devam edecek. Ardından ürünlere yansıyacak. Yani, şirketler müşterisine artık ‘Terzi işi ürünler’ sunacak. Kullandıkça ödedikleri sigorta ürünlerine gelecek.”



