Aşk & İlişkiler Pandemi sürecinde evliliklerde krizler arttı

Pandemi sürecinde evliliklerde krizler arttı

Aşk & İlişkiler

Pandemi sürecinde evliliklerde krizler arttı

Avukat Hasan Önen pandemi sürecinde boşanma talebi ile ilgili yapılan başvurularda büyük artış yaşandığını belirtti.

30 Aralık 2020, Çarşamba 23:11 Son Güncelleme:
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Covid 19 sürecinden dolayı eve kapanmak beraberinde bazı problemleri de getirdi. Bu süreçte boşanma davalarının sayısında aşırı derecede artış olduğunu belirten Avukat Hasan Önen konuyla ilgili şöyle konuştu;

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 Sabah işe gitmek için ayrılan eşler, ancak akşam buluşabiliyorlardı; ama bu süreçte bütün gün ev içerisinde birlikte vakit geçirerek ofis ve günlük rutin işlerini bir arada yapmak zorunda kaldılar. İnsanların düzeninde değişim meydana gelince aile hayatına dair radikal kararlar da gündeme gelmeye başladı. Bazı evlikler daha da güçlenirken, bazıları da krizin içinde buldu kendini.

Evlilikte yaşanan krizler arttı

Bize gelen boşanma taleplerinin çoğunun pandemi döneminde evde kalan eşlerin sözlü ve fiziksel şiddetinden kaynakladığını söyleyebiliriz. Artan şiddetli geçimsizlikle evlilik birliği temelinden sarsılıyor. Yine birçok başvuruda ise maalesef ki kadına yönelik şiddetin neticesinde soruşturma ve tedbir talepleri yapılmak zorunda kalınıyor.

 Hem devam eden boşanma davalarının adli yargı sürecinin durması hem de karantina psikolojisinin evliliği etkilemesi nedeniyle boşanma davalarında önemli yoğunluklar yaşanıyor. Boşanma süreciyle alakalı davalar şu an açılabiliyor, ancak dosya sayılarının fazla olması ve corona virüs tedbirleri dolayısıyla dava süreleri biraz uzayacak gibi duruyor.

Boşanmaktan vazgeçenler de oluyor

Avukat Hasan Önen boşanma davasını açmadan önce, müvekkillerinden aralarındaki ilişkiyi, tanışmalarını, evliliklerini üç-dört sayfalık kompozisyonlarla anlatmasını istediklerini, bu kompozisyonu yazdıktan sonra boşanmaktan vazgeçen müvekkilleri bile olduğunu belirtti. Önen “en kötü anlaşma en iyi davadan iyidir” diyerek boşanmaları anlaşma yoluyla halletmeye gayret ettiklerini belirtti.

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