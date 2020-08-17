Pandemi sürecinde robotik cerrahi ile mesane kanserinden kurtuldu

Pandemi sürecinde idrarda kanama şikayetiyle doktora başvuran 59 yaşındaki Mehmet Aslan mesane kanseri olduğunu öğrendi ve bu süreçte kanserden kurtulmak için robotik cerrahi yöntemine başvurdu. Mesane kanseri ameliyatını robotik cerrahi yöntemiyle gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca operasyon ve robotik cerrahi hakkında tüm detayları anlattı.

Mesane kanseri tedavisi için uygulanan robotik cerrahi nedir?

Robotik cerrahi bir teknoloji ürünüdür ve robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatları, dünyada çok az merkez ve cerrah tarafından yapılmaktadır. Son zamanlarda özellikle prostat kanserinde, böbrek kanserinde ve mesane kanserinde robotik cerrahiyi çok sık kullanıyoruz.

Bağırsaktan mesane ameliyatı açık, laparoskopik ya da robotik yöntemler ile yapılabiliyor. Bu ameliyat deneyimli uzmanlar tarafından sayılı merkezlerde yapılabiliyor. Mesanenin alınması ve bağırsaktan yeni bir mesanenin oluşturulması, robotik cerrahi ile tamamen el değmeden ve hastanın karnı açılmadan mümkün. Bu cerrahi yöntem sayesinde operasyonun başarıyla tamamlanma şansı artmaktadır. İdrarda kanama şikayetiyle mesane kanseri teşhisi yapılan Mehmet Aslan için de bu yöntemi uyguladık. Robotik kol ile el değmeden tamamen kapalı olarak gerçekleştirdiğimiz operasyonda hastanın mesanesini aldıktan sonra yerine bağırsaktan yeni bir mesane yaptık.

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca

Robotik cerrahiyle oluşturulan yapay mesanenin ne gibi farkları var?

Mesane kanserlerinin bir kısmı mesanenin derin tabakalarını tutmaktadır. Karşılaştığımız vakada da aynı durum söz konusuydu bu yüzden mesanenin alınması gerekiyordu. Mesane alındıktan sonra idrarı vücut dışına çıkarmak için yapay mesane yapıyoruz. Hastanın kendi bağırsağının bir kısmını idrar kesesi haline getiriyoruz ve idrar kanallarının uçlarını bağırsaktan yaptığımız yeni mesaneye bağlıyoruz. Yapay mesanenin bir ucu da üretra dediğimiz dış idrar kanalına bağlanıyor. Böylece hastanın böbreklerinden gelen idrar bu bağırsak mesanede birikiyor ve dış idrar kanalı ile dışarı atılıyor. Hastamız kendi mesanesinde olduğu gibi normal yoldan idrar yapabiliyor.

Robotik cerrahinin hastaya sunduğu avantajlar neler?

Robotik cerrahi karın açılmadan, yaklaşık 1 cm’lik deliklere yerleştirilen 4 robotik kol ile el değmeden tamamen kapalı olarak yapılır. Ameliyat sırasında ve sonrasında kanama riski oldukça düşük olur. Karın içi organları 3 boyutlu bir kamera ile 10-15 kat büyütülmüş olarak görülebilir ve dolayısıyla kanser dokusu daha iyi temizlenebilir. Ameliyat sonrası iyileşme daha çabuk olur ve hasta günlük hayata daha erken dönebilir. Ameliyat sonrası dönemde ağrı, enfeksiyon ve barsak tıkanıklığı gibi istenmeyen olayların oluşma riski daha az olur. Ameliyat sırasında sinir-damar paketi olarak adlandırılan yapı daha iyi korunduğu için ameliyat sonrası cinsel fonksiyonlar daha iyidir. Hasta kendi mesanesinde olduğu gibi normal yoldan idrarını yapar.

Hastanızın operasyonunun başarılı geçmesini hangi sebebe bağlıyorsunuz?

Kanser tedavisi için yapılan cerrahi operasyonların başarılı veya başarısız olma durumlarını tek bir nedene bağlamak doğru olmaz. Tedavi bir süreçtir ve ameliyat bu sürecin bir parçasıdır. Mesane kanserinde robotik cerrahinin kullanılması elbette ameliyatın istediğimiz şekilde sonuçlanmasını etkiledi. Robotik cerrahinin avantajları sayesinde hem operasyon başarılı bir şekilde tamamlandı hem de hastamız kısa sürede iyileşti.

Hasta robotik cerrahi ile sağlığına kavuştu

Pandemi sürecinde robotik cerrahi uygulamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Corona virüs sebebiyle birçok hasta, sağlık kontrollerini ve ameliyatlarını erteledi. Ancak kurum olarak covid-19’a karşı gereken tüm önlemleri alıyoruz ve hastalarımız da bu konforu daha ilk karşılanmalarından taburculuk süreçlerine kadar her an en iyi şekilde yaşıyor. Onların sağlıklarını ihmal etmemeleri bizim için çok önemli.





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