Moda Pandemi var, maske yok! Megan Fox'un Hollywood stili

Pandemi var, maske yok! Megan Fox'un Hollywood stili

Moda

Pandemi var, maske yok! Megan Fox'un Hollywood stili

34 yaşındaki ABD'li oyuncu Megan Fox, güzelliği ve stili ile ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Versace marka uzun bir hırka giyen Fox'un pandemiye rağmen maske takmaması dikkatlerden kaçmadı.

14 Nisan 2021, Çarşamba 12:02 Son Güncelleme:
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ABD’li oyuncu Megan Fox (34) önceki gün Hollywood sokaklarında görüntülendi. Ayağında yüksek tabanlı bir çift bot olan oyuncu, üzerine sadece uzun gömlek ve Versace imzalı bir hırka giymişti. Hırkanın 1170 dolarlık bir etiket fiyatı var. Kıyafetini yeşil renkli mini bir çantayla tamamlayan oyuncu, tüm bakışları üzerinde topladı.

Fox'un giydiği ayakkabılar ise  Christian Louboutin marka ve 1200 dolardı.

Megan Fox'un pandemiye rağmen maske takmamış olması dikkatlerden kaçmadı.

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