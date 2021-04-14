ABD’li oyuncu Megan Fox (34) önceki gün Hollywood sokaklarında görüntülendi. Ayağında yüksek tabanlı bir çift bot olan oyuncu, üzerine sadece uzun gömlek ve Versace imzalı bir hırka giymişti. Hırkanın 1170 dolarlık bir etiket fiyatı var. Kıyafetini yeşil renkli mini bir çantayla tamamlayan oyuncu, tüm bakışları üzerinde topladı.

Fox'un giydiği ayakkabılar ise Christian Louboutin marka ve 1200 dolardı.

Megan Fox'un pandemiye rağmen maske takmamış olması dikkatlerden kaçmadı.



