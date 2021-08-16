Pandemi zihinsel sağlığa verilen önemi artırdı

Türkiye, Avustralya, Çin, Almanya, İngiltere ve ABD’nin de bulunduğu 18.000 kişiyle 21 lokasyonda yapılan araştırmanın pandemi dönemine özel çarpıcı sonuçlarını Cigna Genel Müdürü Pınar Kuriş aktardı.

Araştırma, zihinsel sağlığın genel sağlık üzerindeki etkisine dair bireylerde artan bir farkındalık olduğunu gösteriyor. Dünya çapında katılımcıların %72’si, Türkiye’de ise %87’si zihinsel sağlığın, fiziksel sağlık ve iyi yaşam üzerinde en önemli etken olduğunu düşündüğünü belirtti.

Sözlerine, dünya genelinde zihinsel sağlık ile ilgili profesyonel destek almak konusunda önyargı devam etse de pandemi ile birlikte bu algının kırılmaya başladığını söyleyebiliriz diye devam eden Kuriş; “Pandeminin başlangıcından bugüne dünya çapında online terapi ve danışmanlık hizmetlerinin kullanımı %89 arttı. Araştırmaya Türkiye’den katılanların %74’ü online terapi hizmetine sıcak bakarken, dünyada bu oran %66’da kaldı” dedi. Kuriş, ayrıca katılımcıların online terapi hizmetlerini tercih etmelerindeki ana motivasyonları arasında; rahat hissettikleri yerde ve tam ihtiyaçları olan zamanda 7/24 erişim olanağı, erken teşhis imkânı ve sorunları hakkında daha açık konuşabilmeleri yer aldığını belirtti.

Online sağlık hizmetlerine olan ilgideki bu artışı sigorta ürünlerimizde de gözlemledik diyen Pınar Kuriş; anlaşmalı olduğumuz özel hastanelerde 15 TL katılım payı hariç başka hiçbir ücret ödemeden muayene ve tedavi imkanı sunan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüzün kapsamında ücretsiz sunduğumuz 7/24 online doktor ve online psikolog hizmetimiz, pandemi döneminde sigortalılarımız tarafından da en çok kullanılan hizmetlerimiz arasında yer aldı diyebiliriz” şeklinde sözlerine devam etti.

Araştırmaya Türkiye’den katılanların %17’si mevcut hayat standartlarını koruyabileceğini düşünüyor

Pandemi döneminde tüm dünyada bireylerin genel mali durumunun düşüşe geçmesi nedeniyle kredi ödemeleri ve çocuk eğitimi gibi uzun vadeli giderleri karşılayabilme konusundaki endişeleri arttı. Araştırmaya Türkiye’den katılanların %17’si mevcut hayat standartlarını koruyabileceğini düşünürken, sadece %11’i emeklilik dönemleri için yeterince birikim yapabileceğine inanıyor. 18-24 yaş grubu ise uzun dönemli birikim yapmaya sıcak bakmıyor.

Çocuklu ve çalışan ebeveynler pandeminin en dayanıklıları

Araştırmaya göre; 18 yaş ve altı çocukları olan çalışan ebeveynler, uzaktan eğitim veya çocuk bakımı gibi evde ek sorumluluklar üstlenmesine rağmen pandemi koşullarına en dayanıklı grup oldular. Çoğu ebeveyn için karantina ve kısıtlamalar, çocuklarla daha fazla zaman geçirmek anlamına geliyor. Türkiye’deki ebeveynlerin %86’sı çocuklarının zihinsel, fiziksel sağlıklarıyla ilgilenebildiklerini ve eğitimlerini destekleyebildiklerini belirtiyor.

Pandeminin en çok etkileneni: Kadınlar

Kadınların %85’i stres altında olduklarını belirtirken, uyku bozukluğu, depresyon ve daha duygusal olma gibi stres belirtileri kadınlarda artış gösteriyor. Kadınlar pandemide finansal olarak en çok etkilenen grup olurken, sağlık ve iyi yaşam konularına genel olarak erkeklerden daha olumsuz bakıyorlar.

Çalışanların işverenlerden beklentileri değişti

Pandemiyle birlikte çalışan beklentilerinin büyük ölçüde değiştiğini vurgulayan Cigna Genel Müdürü Pınar Kuriş, “şirketlerin sosyal yardım paketlerini çalışan beklentilerine uygun hale getirmeleri, finansal tavsiyeden, sağlık ve iyi yaşam desteğine kadar uzun vadeli çözümler üretmeleri gerekiyor. Çalışanlar sağlık sigortalarını artık ‘güzel bir şey’ olarak değil ‘olması gerekli bir şey olarak’ görüyor. Bu uygulamanın iş tercihlerinde bile etkili olduğu sonuçlarda göze çarpıyor.” dedi.

Evden çalışma döneminde Türkiye’den araştırmaya katılan çalışanların %49’u iş yükü ve çalışma saatlerinin makul seviyelerde olduğunu, %51’i de iş ve özel hayat dengesini sağlayabildiklerini belirtiyorlar. Yeni normale dönülen bugünlerde ise Türkiye’deki çalışanların sadece %28’inin tam zamanlı olarak ofiste çalışmak istemeleri de şirketlerin göz önünde bulundurması gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

Cigna Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yenilikçi ve ihtiyaca yönelik sağlık hizmetleriyle öne çıkıyor

Cigna Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sigortalılarına bütünsel sağlık bakış açısıyla yenilikçi ve ihtiyaca yönelik hizmetler sunduklarını belirten Kuriş, sigortalılarımız, Covid-19 gibi tüm salgın hastalıklar da dahil olmak üzere,yatarak ve ayakta tedavi teminatları ile SGK ve Cigna anlaşmalı özel hastanelerde, özel polikliniklerde ve üniversite hastanelerinde SGK katılım payı hariç herhangi bir ek ücret ödemeden muayene ve tedavi olabiliyorlar.

Aynı zamanda Cigna Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında ücretsiz olarak sunduğumuz yılda 1 kez check-up, yılda 2 kez diş muayenesi, yılda 1 kez diş dolgusu ve yılda 2 kez göz muayenesi hizmetlerimiz ile sigortalılarımızın sağlıklarını ve sağlık masraflarını kontrol altında tutmalarına destek oluyoruz. Bu ücretsiz hizmetlere ek olarak sunduğumuz online doktor, online psikolog ve online diyetisyen hizmetlerimiz ile sigortalılarımız ihtiyaç duydukları anlarda diledikleri yerde doktor, psikolog ve diyetisyenlerle online görüşme yaparak ön teşhis ve danışmanlık konularında ücretsiz hizmet alabilmektedirler. Ayakta ve yatarak tedavi teminatlarına ek olarak tüm bu ücretsiz ek hizmetlerle Cigna Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına günde sadece 1 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabilmek mümkün.

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