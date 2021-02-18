Pandemide e-ticaret, ekonomiye iyi geldi

2020 yılında GittiGidiyor’un kayıtlı kullanıcı sayısı 33 milyona yükselirken, platform üzerinden satış yapan toplam satıcı sayısı 117 bine ulaştı.

Konu hakkında GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Öget Kantarcı, “Pandeminin getirdiği zorlukların ortasında hayatın devam etmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri e-ticaret oldu. E-ticaret sektörü bu süreçte tüketicilerin ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde karşılarken, aynı zamanda pek çok KOBİ ve esnafı pandeminin olumsuz ekonomik etkilerine karşı korudu.” dedi.

Sistemin mobilden satış hacmi 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 50 oranında arttı. Mobil uygulamanın toplam indirilme sayısı da bu dönemde yüzde 67 artarak 20 milyon oldu. Toplam trafikte mobilin payı yüzde 82 olurken, toplam satış içerisindeki mobilin payı yüzde 64 olarak geçekleşti.

Sitenin 2020 yılının sonu itibarıyla kayıtlı kullanıcı sayımız 33 milyon olurken, sayfa görüntülenme sayısı 6 milyara ulaştı.