Pandemide güzellik ve bakıma olan ilgi arttı

Dilan Polat güzellik merkezleri yönetim kurulu başkanı Dilan Polat, Türk kadınlarının güzelliğine düşkünlüğünü bilmeyen yoktur. Özellikle zayıflama ve selülit konusunda yapısal olarak en çok uygulama yaptıran ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Kullanıcıların yorumları ve deneyimleri ile yurt dışı pazarından büyük bir bayilik talebi oluşmuştu, son zamanlarda bu konuya önem vererek kısa bir sürede yurtdışına şube veren bir kuruluş haline geldik. Ve bununla da kalmayıp birçok yeni ülkedeki girişimcilerimizle de konuşmaya devam ediyoruz. Markamız için 2021 yılında 5 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz.” dedi.

Polat; “Pandemi sürecinde herkes evlerinde olduğu için kilo alımlarında büyük bir artış oldu. Türkiye başta olmak üzere yurt dışında da güzellik ve bakım sektörlerine yöneliş oldukça arttı. Sadece kadınlarda değil, erkeklerinde bakımlara büyük ilgisi olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu. Sağlıklı bir görünüm için çeşitli ürünlerle sıkılaşma, selülit ve çatlak tedavileri, cilt bakımlarına ilgi oldukça revaçta.

Bunun için çeşitli merkezlere yönelim, son dönemde oldukça yükselme trendleri arasında girdi. Yurt dışında yaşayanların Türkiye’de bulunan uygulamalara ve markalara büyük bir ilgisi var. Belki sıla hasreti diyebiliriz ama orada ki firmaların hem fiyatlarının yüksek olması hem de el marifetliliğinin bizler kadar yüksek olmamasından kaynaklı diyebiliriz.

Resmen sağlık ve güzellik sektöründe ihraç eden bir toplum haline geldik. Dünya’nın birçok ülkesinden sadece cilt bakımı veya selülit bakımı için gelen danışanlarımız var. Belirli bir süre sonra, bu kişiler beğendiği markalara kolay ulaşabilmek için, o markayı kendi ülkelerinde istemekteler. Bizler de bu konuda gelen talepleri elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz.” dedi.