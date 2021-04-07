Milyarderler listesinde yer alanların geçen yıl 8 trilyon dolar olan toplam servetleri 13.1 trilyon dolara yükseldi. Amazon.com’un kurucusu Jeff Bezos, üst üste dördüncü kez ilk sırada yer aldı. Pandemi nedeniyle dünya ekonomisinin ağır bir kriz yaşadığı bir dönemde Bezos, servetini 113 milyar dolardan 177 milyar dolara yükseltti yani yıllık servet artışı 64 milyar dolar oldu.

Geçen yıl listede 31’inci sırada yer alan Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, bu yıl 151 milyar dolarla 2’nci sırada kendisine yer buldu. Bunda Tesla hisselerinin yüzde 700’ün üzerinde değer kazanması etkili oldu. Dior, Fendi, Moet Hennessy, Louis Vuitton ve Bulgari gibi markaları bünyesinde barındıran Fransız lüks devi LVMH’in Başkanı Bernard Arnault ise 150 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Arnault, servetini bir yılda neredeyse ikiye katladı. ABD, 724 kişiyle en çok dolar milyarderine sahip ülke konumunu sürdürdü. ABD’de milyarderlerin serveti son bir yılda 1.5 trilyon dolar artışla 4.4 trilyon dolara ulaştı.

TÜRKİYE’DEN 26 KİŞİ

Çin, 626 milyarder ve toplam 2.5 trilyon dolarlık servetle ikinci sırada yer aldı. Çinli milyarderlerin serveti bir yılda 1.3 trilyon dolar arttı. Çin’in en zengini 68.9 milyar dolarlık servetiyle Zhong Shanshan oldu. Türkiye’den ise listeye 26 isim girdi.

Yıldız Holding Başkanı Murat Ülker 6.3 milyar dolar ile Türkiye’nin en zengin, dünyanın ise 421’inci en zengin insanı oldu. Ülker’i, 4.4 milyar dolar ile Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ve 3 milyar dolar ile Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk izledi.