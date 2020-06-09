Pandemide ‘ÖzlenenRiskler’ 3.5 milyon kez izlendi
Groupama Sigorta, geçtiğimiz yıl başladığı #YaşamakRiskAlmaktır temasını pandemi günlerine uyarladı ve #ÖzlenenRiskler adıyla yeni bir seriye başladı. “Araba Çiziği”, “Islak Zemin” ve “Deniz Kestanesi” filmleriyle günlük hayatımızda karşılaştığımız riskleri eğlenceli bir dille anlatan Groupama, yeri geldiğinde bu risklere bile özlem duyulabildiğine dikkat çekiyor.
09 Haziran 2020, Salı 18:03 Son Güncelleme:
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Üç animasyon serisi şeklinde hazırlanan #ÖzlenenRiskler filmleri, toplamda 3,5 milyon görüntülenme, 13 milyondan fazla gösterim elde etti. Pandemi sürecinde özlenen rutinlere atıfta bulunarak hayatın içerisinde olan küçük olayları seri şeklinde üç animasyon filmle anlatan kampanya kapsamında bir de yarışma düzenlendi. #YineYaşanacak etiketiyle Instagram üzerinden düzenlenen yarışmada, 3 bine yakın fotoğraf paylaşımı yapıldı.
Özlem duyuyoruz
Groupama Sigorta Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Çağrı Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Frederique Guegan Tayar; “Hayatın içindeki ayrıntılara odaklanan yaklaşımımızı bu yıl özlediğimiz aktivitelere ve risklere yönelttik. Bu krizde olağanüstü günlerden geçiyoruz, normal şartlarda bize dert gibi gözüken ufak sorunlara bile özlem duyuyoruz” diye konuştu.
#ÖzlenenRiskler – Araba Çiziği: https://youtu.be/IIxt7l1bsFI
#ÖzlenenRiskler – Islak Zemin: https://youtu.be/DBKtPkC0eYk
#ÖzlenenRiskler – Deniz Kestanesi: https://youtu.be/DrPzLMvjwiw