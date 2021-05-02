Pandemiden uzakta keyifli bir yaşam

Yönetim Kurulu Başkanı Türel Cebeci, insanlara hayatlarına sağlık ve huzurla devam edecekleri bir yaşam alanı yarattıklarını söyledi. Bahçeli 14 dubleks villanın yaşamaya hazır olduğunu belirten Cebeci; oksijen deposu Kazdağları’nın eteklerinde, 5 dönümlük arazide, denize 300 metre mesafede, çok özel bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

ULAŞIM ÇOK KOLAY

Olcays Gayrimenkul olarak projenin pazarlamasını yaptıklarını belirten firma sahibi Nuran Mızrak, “Cebeci İnşaat, Türkiye’nin çeşitli illerinde projeler yapmış son derece tecrübeli bir firma. Biz de 15 yıldır Körfez bölgesinde bu konuda bilinen ve güvenilen bir markayız. Fiyatları, 1 milyon 450 bin TL ile 1 milyon 600 bin TL arasında değişen villaların balkonlarının hepsi havuza bakıyor. İstanbul’a 2.5 saat mesafede, yeşillikler içinde, denizin kıyısında muhteşem bir proje. Kaliteli malzemelerle yapılan villalar, yaz-kış rahatlıkla yaşanabilecek özellikte. Fazla yapılaşmanın olmadığı bir bölgedeki Oksijen Park III Villaları, pandemi koşullarında virüsten uzak daha izole bir yaşamı tercih edenler için de bulunmaz bir fırsat sunuyor.” dedi.

ÖZELLİKLER

Villaya özel otopark alanı

Olimpik yetişkin yüzme havuzu

Çocuk havuzu

Yürüyüş yolları

Ortak sosyal alan

Zeytin ağaçları ile doğal peyzaj

Doğalgaz yönetmeliğine uygun kalorifer tesisatı ve ısı pompası hattı

İklimlendirme kontrolü için 2 adet klima

Her villada geniş uydu yayını imkânı

Yaşamı kolaylaştıran birçok minimalist tasarım

LOKASYON

Akçay-Ören sahil yolunda, Ören merkeze 2 kilometre mesafede, Burhaniye Akçay, Edremit Havaalanı ve deniz gibi tüm yerleşim ve sosyal yaşam alanlarının tam merkezinde, şehir yorgunluğundan uzak, Kuzey Ege’nin zeytin kokulu sahilinde, kozak taşlı yolları, Alaçatı taşlı evleri, yaşam ile barışın simgesi zeytin ağaçlarının eşlik ettiği Oksijen Park III Villaları’nda yaşam başlıyor.

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