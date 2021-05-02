Pandemiden uzakta keyifli bir yaşam
Ören’de denize çok yakın mesafede bulunan Oksijen Park III Villaları, Kazdağları’nın kaliteli havası ve zeytin ağaçlarıyla keyifli ve sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor.
02 Mayıs 2021, Pazar 10:22 Son Güncelleme:
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Yönetim Kurulu Başkanı Türel Cebeci, insanlara hayatlarına sağlık ve huzurla devam edecekleri bir yaşam alanı yarattıklarını söyledi. Bahçeli 14 dubleks villanın yaşamaya hazır olduğunu belirten Cebeci; oksijen deposu Kazdağları’nın eteklerinde, 5 dönümlük arazide, denize 300 metre mesafede, çok özel bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.
ULAŞIM ÇOK KOLAY
Olcays Gayrimenkul olarak projenin pazarlamasını yaptıklarını belirten firma sahibi Nuran Mızrak, “Cebeci İnşaat, Türkiye’nin çeşitli illerinde projeler yapmış son derece tecrübeli bir firma. Biz de 15 yıldır Körfez bölgesinde bu konuda bilinen ve güvenilen bir markayız. Fiyatları, 1 milyon 450 bin TL ile 1 milyon 600 bin TL arasında değişen villaların balkonlarının hepsi havuza bakıyor. İstanbul’a 2.5 saat mesafede, yeşillikler içinde, denizin kıyısında muhteşem bir proje. Kaliteli malzemelerle yapılan villalar, yaz-kış rahatlıkla yaşanabilecek özellikte. Fazla yapılaşmanın olmadığı bir bölgedeki Oksijen Park III Villaları, pandemi koşullarında virüsten uzak daha izole bir yaşamı tercih edenler için de bulunmaz bir fırsat sunuyor.” dedi.
ÖZELLİKLER
- Villaya özel otopark alanı
- Olimpik yetişkin yüzme havuzu
- Çocuk havuzu
- Yürüyüş yolları
- Ortak sosyal alan
- Zeytin ağaçları ile doğal peyzaj
- Doğalgaz yönetmeliğine uygun kalorifer tesisatı ve ısı pompası hattı
- İklimlendirme kontrolü için 2 adet klima
- Her villada geniş uydu yayını imkânı
- Yaşamı kolaylaştıran birçok minimalist tasarım
LOKASYON
Akçay-Ören sahil yolunda, Ören merkeze 2 kilometre mesafede, Burhaniye Akçay, Edremit Havaalanı ve deniz gibi tüm yerleşim ve sosyal yaşam alanlarının tam merkezinde, şehir yorgunluğundan uzak, Kuzey Ege’nin zeytin kokulu sahilinde, kozak taşlı yolları, Alaçatı taşlı evleri, yaşam ile barışın simgesi zeytin ağaçlarının eşlik ettiği Oksijen Park III Villaları’nda yaşam başlıyor.
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