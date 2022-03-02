Global etki yaratan her olay en çok havacılık sektörünü vuruyor. Sektör, 11 Eylül’ü yaşadı. 2008 mortgage krizini gördü. Ama bunlardan hiçbiri sektörü, Mart 2020’de hayatımıza giren pandemi kadar derinden etkilemedi. Ülke sınırları kapandı, fabrikalar üretime ara verdi, tedarik sıkıntıları yaşandı, uçuşlar dünya genelinde durdu... Havacılık sektörü halen uçuş trafiği ve dolulukta salgın öncesi yani 2019’daki performansını yakalamaya çalışıyor.

TAM ETKİLERİ SİLİNİYORKEN...

Yaşanan bunca olumsuz tabloya rağmen milli bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), rakiplerinden ayrışarak hızlı bir toparlanma sürecine girdi. 2021’de ortaya çıkan yıllık bilanço rakamları da buna işaret ediyor. Kargoda yüzde 137’lik artış ve 4 milyar dolarla 2019 performansı aşıldı, yine aynı dönemde net kâr 788 milyon dolardan 959 milyon dolara çıktı. Tam ‘pandeminin izleri siliniyor’ derken bu kez de sahneye Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Batılı ülkeler Rusya’ya karşı ağır ekonomik yaptırımları devreye aldı ve hava sahalarını da kapattı.

GLOBALDE ALDIĞI PAY YÜZDE 2-3

Şirketin 2021 yılındaki performansını dinlemek için dün bir araya geldiğimiz THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yakın coğrafyada patlak veren savaşın olası etkisiyle ilgili soruları da yanıtladı. Daha önce buna benzer krizlerin yaşandığına dikkat çeken Bolat, “Umarım bu kriz çok fazla uzamaz ve barış hakim olur. Rusya ve Ukrayna bizim operasyonlarımız içinde yüzde 2-3 paya sahip. Kargoda daha az. O yüzden büyük çaplı etkilenmemiz söz konusu değil” dedi.

HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ

Bölgedeki kriz nedeniyle 100 doları aşan brent petrol 7 yılın zirvesinde seyrediyor. Dolayısıyla bu durum operasyon maliyetlerini de direkt etkiliyor. Ahmet Bolat, bu konuda ise şunları ifade etti:

“Bu artıştan rakiplerimiz de dahil tüm havayolu şirketleri etkileniyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Dolayısıyla aynı şartlara sahip olacağız. Bu, ister istemez gelir ve kârlılığı etkileyecek. Ama uzun yıllardır bu konuda tedbir alıyoruz. 92 adet Neo, 35 adet Max siparişi vermiştik. Bu uçaklar önceki nesile göre yüzde 16-18 yakıt tasarrufu sağlıyor. Filomuzda bu sayı arttıkça akaryakıt pahalanması kaynaklı etkiyi azaltacağız.”

GELİRİ KARGO UÇURDU 2019 RAKAMLARI AŞILDI

Pandemi kaynaklı küresel krizin tüm olumsuzluğuna karşın, kazandırdığı deneyim ve ortaya çıkardığı fırsatlarla yeni hedeflere odaklandıklarını vurgulayan Ahmet Bolat, “Havayolu seferlerinin durduğu, yolcu taşımacılığının kısıtlandığı noktada, kargo uçuşlarıyla krizi fırsata dönüştürdük. Bu süreçte dünya genelinde tedarik zincirinde görülen aksamayla birlikte hava kargo, en güvenli ve hızlı çözüm olarak öne çıktı. Yolcu sayısının azaldığı, yolcu uçaklarının uçamadığı dönemde kargo seferleriyle krizi aştık” diye konuştu.

DÜNYADA 5’İNCİ

Bolat konuşmasının devamında, “Pandemi döneminde öncü adımlarla büyümesini sürdürerek 2021 yılında 1.88 milyon ton kargo taşıyan Turkish Cargo, dünyada 5’inciliğe yükseldi. Belly kargonun (yolcu uçaklarıyla taşınan kargo) toparlanması ile değişen pazar koşullarına rağmen taşınan kargoda güçlü pozisyonunu korumaya devam edecek” bilgisini paylaştı. THY’nin 2020 ve 2021 yıllarında sivil havacılık sektörü içinde operasyonel ve finansal açıdan pozitif ayrıştığını vurgulayan Bolat, büyümenin 2022 yaz dönemiyle birlikte daha da artacağını söyledi.

ÇATIŞMA BÖLGESİNDEN 1500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Pandemiden bu yana 900 tahliye uçuşu yaptıklarını belirten THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de şu ana kadar 250 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi. Ekşi, Ukrayna’dan yapılan tahliyeler hakkında ise şunları dile getirdi:

“Savaşın öncesinde İçişleri Bakanlığı ile koordineli ilave sefer taleplerini karşıladık. İki gün ilave sefer koyduk. İlave sefere ve 590 dolar olan bilet fiyatlarını 220 dolara düşürmemize rağmen ilave seferlere sadece 15-20 kadar Türk vatandaşı katıldı. Aniden savaş başlayınca Romanya seferlerini artırdık. Dar gövdeden geniş gövdeye geçtik. Şu ana kadar 1500 Türk vatandaşı bu imkandan yararlandı. THY dün olduğu gibi bugün de tahliye görevini yapmaya hazırdır.”

EKİP RUHU VURGUSU

Türk Hava Yolları’nın ambleminde kanatlarını açmış bir yaban kazının olduğuna işaret eden Ahmet Bolat, “Yaban kazlarını çok uzun mesafeler aşarak göç eden özel kuşlar olarak biliriz. Dünya havacılığı zor bir dönemden geçerken bir fırtınayla karşılaştığında disiplininden taviz vermeyen göçmen kuşlar gibi hedeflediğimiz noktaya varmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bunu da kusursuz bir dayanışmayla ve ekip ruhuyla gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

UÇAK İHTİYACI KİRALAMAYLA KARŞILANACAK

Ahmet Bolat, filo için gerekli uçakların kiralama yoluyla karşılanacağını söyledi. Boeing tarafında son 1 yıldır uçak tesliminin olmadığını belirten Bolat, “Airbus tarafında ise 321 Neo vardı. Aylık 40 adet üretme kapasiteleri bulunuyor, bu 70’e kadar çıkabilir. Ama bu da birkaç yılda olabilir. 11 uçak arayışımız var. Bu kapsamda operasyonel kiralamalarla uçak ihtiyacını gidereceğiz. Rusya-Ukrayna krizinin bitmesini bekliyoruz” dedi.