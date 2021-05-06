Pandeminin kuaförlere etkisini Recep Güngör anlattı

Güngör, şunları anlattı:

Bu sektör, kendi sermayesiyle çalışan küçük işletmelerden oluşuyor. Karantina ve kısıtlama önlemleri nedeniyle sektörde çalışan herkesin geliri azaldı. Sandalye sayımızı yarıya düşürmek, hijyen tedbirlerini artırmak için ek harcamalar yapmak zorunda kaldık. ‘Önce sağlık’ diyerek hijyen tedbirlerimizi en üst seviyeye taşıdık. Çalışanlarımız maske ve siperlik takıyor. Tek kullanımlık malzemeler kullanmaya özen gösteriyoruz. Salonumuzun her yerini, her aleti düzenli dezenfekte ediyoruz. Bahçelievler ve Bakırköy’deki şubelerimizin dizaynını sosyal mesafeye uygun ayarladık. Meslektaşlarıma da ayakta kalmaları için sağlığı her şeyin önüne koymalarını tavsiye ediyorum.

Yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan sektörün daha fazla zarara uğramaması adına müşterilerin de sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Recep Güngör, “Lütfen maskesiz dolaşmayın. Bizim gibi HES koduyla müşteri kabul eden, randevulu çalışan ve hijyen kurallarına uyan kuaför salonlarını tercih edin. Randevulara riayet edilmesi çok önemli. Çünkü onlar için ayırdığımız saatte başka müşteri kabul etmediğimizden, randevularını iptal etmeleri bizim açımızdan kayba yol açıyor” dedi.

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