Pandemiye rağmen 4197 yabancı şirket
Türkiye’de yılın ilk yarısında corona virüs salgınının etkili olmasına rağmen toplam sermayesi 1.4 milyar liraya yaklaşan 4 bin 197 yabancı ortaklı şirket kuruldu.
20 Ağustos 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Geçen yıl aynı dönemde 1.7 milyar lira sermayeye sahip 6 bin 181 şirket kurulmuştu. Pandemi nedeniyle ekonomik faaliyetlerin kısıtlı olmasına rağmen kurulan şirket sayısı geçen yıla yaklaştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre, şirketlerin 317’sinin İran, 141’inin Suriye, 107’sinin Ürdün ortaklı olduğu görüldü.
BUNLARI DA OKUYUN