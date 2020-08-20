Pandemiye rağmen 4197 yabancı şirket

Geçen yıl aynı dönemde 1.7 milyar lira sermayeye sahip 6 bin 181 şirket kurulmuştu. Pandemi nedeniyle ekonomik faaliyetlerin kısıtlı olmasına rağmen kurulan şirket sayısı geçen yıla yaklaştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre, şirketlerin 317’sinin İran, 141’inin Suriye, 107’sinin Ürdün ortaklı olduğu görüldü.











