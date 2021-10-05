Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), önceki gün 11.9 milyon dosyadan oluşan ‘Pandora Belgeleri’ni yayınladı. 117 ülkede 600’den fazla gazetecinin bir araya getirdiği belgeler, politika ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin vergi kaçırmak için mal varlıklarını yurtdışına kaçırdığını gözler önüne serdi. Veri boyutu açısından dünyanın en büyük ‘sızıntısı’ olan belgelerde Shakira, Claudia Schiffer gibi ünlü isimler de var.

MONAKO’DA MALİKANE

Belgelere göre; Rusya Devlet Başkanı Putin ile aşk yaşadığı iddia edilen Svetlana Krivonogikh 2003’te bir kız çocuğu dünyaya getirdikten kısa süre sonra Monako’da 4.1 milyon dolarlık malikane satın aldı. Bir dönem temizlikçilik yapan Krivonogikh’in bu parayı nereden bulduğu ‘bilinmiyor.’ Krivonogikh’in dünyaya getirdiği ve Putin’in kızı olduğu iddia edilen Luiza (17) ise “Söylentilere aldırmıyorum” demişti.

500 MILYON DOLARLIK MÜLK

Belgelerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de adı geçiyor. Belgelere göre; Aliyev Ailesi, İngiltere’de toplam 500 milyon dolarlık (4.4 milyar lira) gayrimenkul sahibi. Bu mülklerden biri 2008’de İlham Aliyev’in o dönem 11 yaşında olan oğlu Heydar Aliyev (24) adına alınmış. Ayrıca Aliyev Ailesi, söz konusu mülklerden birini devlete 41.9 milyon dolara geri satmış.

'VERGİSİZ' BİNA

Belgelere göre; İngiltere eski Başbakanı Tony Blair ve eşi Cherie Blair’in vergi cenneti Virgin Adaları’nda bir offshore şirketi var. Şirket, 2017’de İngiltere’nin başkenti Londra’da 8.8 milyon dolara bir bina satın aldı. Bina, Cherie Blair’in hukuk firmasının merkezi olarak kullanılıyor. Cherie Blair böylece 321 bin sterlin vergi ödemekten kurtuldu. Tony Blair vergilerini eksiksiz ödediğini öne sürdü ancak Cherie Blair’in vergileri hakkında bir açıklama yapılmadı.

SEÇİM ÖNCESİ 'BOMBA'

Bu hafta sonu genel seçim yapılacak Çekya’da 2020 verilerine göre; ülkenin en zengin 6’ncı kişisi olan Başbakan Andrej Babis’in Fransa’da toplam 16.2 milyon dolarlık 2 villa sahibi olduğu ortaya çıktı. Babis “Hiçbir zaman yasadışı veya yanlış bir şey yapmadım, ancak bu beni tekrar karalamaya ve Çek parlamento seçimlerini etkilemeye çalışmalarını engellemiyor” diye tweet attı. Babis daha sonra da “Fransa’da gayrimenkulüm yok” dedi.

GÜNEY KIBRIS’TAN HOLLYWOOD’A

Belgelerde Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis tarafından kurulan ‘Anastasiades & Partners’ adlı hukuk firmasının, Rus milyoner iş insanı ve eski senatör Leonid Lebedev’in mal varlıklarını offshore şirketler aracılığıyla gizlediğini ortaya çıkardı. 2015’te mal varlığını bildirmediği iddiaları üzerine Rusya’dan kaçıp ABD’ye yerleşen Lebedev artık Hollywood’da film yapımcılığı yapıyor.

KRALIN ‘SIR’ SARAYLARI

Ürdün Kralı Abdullah’ın kurduğu offshore şirketlerle ABD ile İngiltere’de toplam 100 milyon dolarlık gayrimenkul aldığı ortaya çıktı. Krallık’tan yapılan resmi açıklamada “Kral’ın ABD ve İngiltere’de mülklerinin olduğu zaten biliniyor. Ancak güvenlik nedeniyle detaylar açıklanmıyor” denildi. Ekonomik sıkıntı yaşayan Ürdün, ABD ve İngiltere’nin mali yardımlarıyla ayakta duruyor.