Vücudundaki pullar nedeniyle hayli ilginç bir görünüme sahip olan pangolin pulları tamamen keratinden oluşuyor. Geleneksel Çin tıbbında pangolin pulları kanser tedavisi için kullanılıyor. Son olarak Çin’de 130 pangolinin bakımsızlıktan ölmesi dünya gündeminde… Pangolin nedir? Nerelerde yaşar? İşte Pangolin ile ilgili bilinmeyenler…

PANGOLİN NEDİR?

Pangolin, çoğunlukla uzak doğuda görülen pullu memeli bir hayvandır. Genelde geceleri görülen Pangolinler, gündüzleri ise kazdıkları çukurlarda, ağaç ve kaya kovuklarında saklanmaktadır. Pangolinler “canlı çam kozalakları” olarak adlandırılırlar. Pangolin, baş, sırt, kuyruk ve bacakları kaplayan, birbirinin üstüne binen iri, kahverengi pullardan oluşuyor.

Pangolin’in yapışkan dili 300 cm. kadar uzunluktadır. Genellikle dilini termit, karınca gibi hayvanların yuvalarına sokar ve termit, karınca, pupa, larva, yumurta kısacası yuvada ne varsa diliyle zorlanmadan toplayarak yer. Karınca ve termitlerin bünyelerinde bulunan asitlerin kendisine zarar vermesini ise midesinin kalın kaslı çeperi sayesinde engeller.

Pangolinler Asya'da yaşayan dört ve Afrika'da yaşan dört olmak üzere toplam sekiz türü bulunuyor. Ayrıca birkaç pangolin türünün de nesli tükeniyor. Bu tatlı canlıların boyları 30-100 cm arasında değişiyor. Pangolinlere ilginç görünümlerini veren vücutlarını kaplayan pullar. Bu pullar karetinden oluşuyor. Geleneksel Çin tıbbında pangolin pulları kanser tedavisi gibi önemli hastalıklarda kullanılıyor.